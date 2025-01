Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Giglio prendono le distanze: ''Ad oggi non c’è più altro''

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello è a rischio l’amicizia tra Lorenzo Spolverato e Giglio. I due concorrenti del reality show di Canale 5 prendono le distanze e sembra che la loro amicizia sia giunta al capolinea.

Cosa succede nella casa del Grande Fratello? Nelle ultime settimane, dopo la rottura e il riavvicinamento con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato ha iniziato a ragionare sulle amicizie che ha creato in casa, mettendo in discussione prima quella con Amanda Lecciso e poi quella con Giglio. Tra i due c’è stato un duro confronto durante il quale Lorenzo ha ribadito le sue impressioni, poi Giglio ha voluto confrontarsi anche con Shaila per spiegare il suo punto di vista. L’amicizia tra loro è davvero giunta al capolinea?

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Giglio ai ferri corti

Il rapporto con Shaila Gatta è tornato ad essere sereno ma Lorenzo Spolverato ha compreso che, durante la separazione dall’ex Velina di Striscia la Notizia, le sue amicizie nella casa del Grande Fratello sono mutate. Il gieffino, infatti, ha fatto una serie di considerazioni su quanto accaduto nelle ultime settimane, trovandosi a mettere in discussione amicizie che credeva solide come quella con Amanda Lecciso, con la quale c’è stato un duro scontro. Nel mirino di Spolverato è finito anche Giglio, uno dei concorrenti che più di tutti gli è stato accanto nel bene e nel male, schierandosi sempre dalla sua parte pubblicamente oppure spiegando il proprio punto di vista quando credeva che Lorenzo fosse nel torto, per provare a farlo ragionare.

Nonostante le intenzioni di Giglio siano chiare, Spolverato non ha gradito alcune critiche recenti e tra i due gieffini si è rotto qualcosa. In giardino, il fidanzato di Yulia ha spiegato il proprio punto di vista per poi svelare cosa davvero lo ha infastidito: da quando è tornato con Shaila, Lorenzo è tornato ad isolarsi completamente dalle sue amicizie, totalmente concentrato sulla bella ballerina. Spolverato non ha gradito le nuove critiche e ha ammesso di aver preso le distanze da tutti non per colpa di Shaila, bensì perché vuole osservare alcune persone da lontano e capire se può davvero fidarsi, e tra queste persone c’è anche Giglio. Dopo questo confronto pacato che, tuttavia, non ha portato a nulla, Giglio è corso da Shaila per parlare anche con lei, ma ha trovato nuovamente un muro.

Grande Fratello, Giglio e Lorenzo al capolinea: amicizia in crisi, ecco il Video

Grande Fratello, Giglio cerca aiuto in Shaila: lei è irremovibile

La clip del confronto tra Giglio e Shaila Gatta si apre con l’ex Velina di Striscia la Notizia che dichiara che tutti nella casa del Grande Fratello sono invidiosi del suo rapporto con Lorenzo Spolverato, dando modo all’amico di commentare sarcasticamente. Così, tra i due nasce un confronto lungo e articolato nel quale Giglio cerca di spiegare alla ballerina che il loro modo di fare coppia, ovvero isolandosi completamente dal resto del gruppo fino a che non hanno un crisi che li porta a cercare nuovamente un confronto, non giusto per loro e per gli altri. Giglio, infatti, ha fatto notare che a seguito di alcune Nomination il loro gruppo è rimasto sfornito e che, se non avesse poi intrapreso nuove amicizie per conto suo, adesso si sarebbe ritrovato completamente solo dato che Shaila e Lorenzo stanno sempre e solo insieme, tanto da confessare di non essere riuscito neppure a parlare all’amico per quasi cinque giorni.

Gatta, tuttavia, si è subito messa sulla difensiva e ha fatto capire a Giglio che il fatto che Lorenzo lo stia evitando non dipende da lei, ma dal fatto che il suo fidanzato non sia più certo di potergli essere amico. La ballerina ha poi ammesso di apprezzare l’interessamento di Giglio sulla questione e che lei stessa spronerà Lorenzo a stare di più con gli altri, ma non ha perso occasione di far notare al gieffino che lui è stato il primo a sparire totalmente quando lei stava male per Spolverato, lasciandola consolare da altre persone nella casa del Grande Fratello. Insomma, le dinamiche stanno cambiando e in vista della finale ci sono nuove e chiare alleanze, mentre si eliminano quelle scomode e poco utili. Giglio e Lorenzo riusciranno a recuperare il rapporto o sarà la strategia a vincere?

