Grande Fratello, Lorenzo Spolverato affronta Tommaso Franchi che sbotta: "Mi da fastidio, giudicano tanto" (VIDEO)

Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi a confronto subito dopo la puntata del Grande Fratello: nonostante le distanze, i due concorrenti cercano di chiarirsi e trovare un punto d'incontro per riprendere il loro rapporto.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Dopo essersi scontrati nel corso dell'ultima diretta, i due giovani concorrenti della nuova edizione hanno deciso di affrontare la situazione e chiarire i loro punti di vista.

Il confronto tra Lorenzo e Tommaso dopo la diretta

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 30 settembre 2024 in prima serata su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Dopo Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, che se ne sono dette di tutti i colori, anche Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi si sono resi protagonisti di un botta e risposta in diretta.

A differenza delle due concorrenti del Gf, però, Lorenzo e Tommaso hanno cercato un confronto per cercare di chiarire la situazione. Subito dopo la puntata, i due si sono appartati in giardino e, nonostante le distanze, si sono scambiati le loro opinioni. Il primo a prendere la parola è stato l'idraulico, che ha confessato cosa gli da fastidio:

Mi da noia che fanno sempre gruppetto, non lo puoi fare. Mi da fastidio che si muovono in gruppo, manca di personalità secondo me. Giudicano tanto, ci sta parlare ma loro giudicano proprio...

Dopo aver ascoltato il pensiero di Tommaso, Lorenzo ha cercato di chiarire la sua posizione ammettendo di averlo finalmente capito. Non solo. Il concorrente milanese, al centro delle dinamiche amorose nella Casa del Gf con Shaila Gatta e Helena Prestes, ha colto l'occasione anche per ribadire il suo pensiero su Iago Garcia:

Cerchiamo di capire questa cosa perché anche a me pesa questa cosa, mi fa tristezza. Uno degli obiettivi principali che ho qui dentro è proprio quello di coltivare delle amicizie vere e che posso portarmi fuori. È un gioco, uno vince. Non è possibile che considera tutti dei giocatori. Ha colto l'occasione per attaccarmi. Si è attaccato a te per lanciarmi tutte quelle cose. Io spesso di non rendere tutto pesante. Tu sei sveglio, ti aiuto io...devi parlare con me.

Lorenzo stanco di Helena?

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata abbastanza tosta per Lorenzo Spolverato. Il concorrente milanese, infatti, si è prima scontrato in diretta con Iago Garcia, che l'ha accusato di essere un giocatore, e poi ha dovuto fare i conti con l'interesse di Helena Prestes. Subito dopo la diretta, però, è successo il dramma per via del comportamento assunto da lui nei confronti di Shaila Gatta. I due si sono trovati vicinissimi e la modella ha dato vita ad una scenata di gelosia in piena regola. Lorenzo non ha fatto nulla per calmarla, anzi, ha gettato altra benzina sul fuoco ordinandole di andare a letto per non vederla più. Come andrà a finire?

