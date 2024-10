Grande Fratello: Helena Prestes fa una scenata di gelosia a Lorenzo Spolverato, poi le lacrime

Gossip TV

Nascono le prime forti gelosie nella casa del Grande Fratello. Vedendo Lorenzo Spolverato vicino a Shaila Gatta, Helen Prestes sbotta contro il gieffino poi scoppia in lacrime disperata. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Cosa succede nella casa del Grande Fratello? Se inizialmente Helena Prestes si era molto avvicinata a Javier Martinez, sembrandone attratta, la modella ha poi virato la sua attenzione su Lorenzo Spolverato dopo il bacio passionale, scambiato durante un gioco in casa. Contemporaneamente, Shaila Gatta ha tralasciato il rapporto con Lorenzo per dedicarsi a Javier, che sembra intenzionata a conoscere meglio in modo serio. Quando, tuttavia, Lorenzo e Shaila si sono trovati vicinissimi, in piscina, a discutere e provocarsi, Prestes non l’ha presa bene e ha dato vita ad una scenata di gelosia in piena regola. Ecco cosa è successo nelle ultime ore tra i protagonisti del reality show di Canale 5.

Grande Fratello, battaglia di cuori nella Casa: cosa succede?

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da poche settimane ma nella casa più spiata d’Italia c’è già spazio per i primi, tormentai flirt, come quello tra Jessica Morlacchi e Gildo, che ha rifilato alla cantante un sonoro due di picche. Dopo i primi giorni trascorsi in simbiosi con Javier Martinez, Helena Prestes ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Lorenzo Spolverato, tanto che i due si sono baciati in modo appassionato durante un gioco organizzato dalla redazione che li ha visti protagonisti. Questo bacio ha cambiato tutto, complice l’attrazione di Javier per Shaila Gatta che si faceva sempre più evidente, e la bella modella ha virato tutte le sue attenzioni su Spolverato, il quale nutre tuttavia ancora una sorta di curiosità e interesse per l’ex Velina di Striscia la Notizia.

Dal momento in cui, tuttavia, anche Shaila e Javier si sono avvicinati e baciati, Spolverato sembrava aver preso le distanze o almeno questo fino a poche ore fa, quando si è ritrovato in piscina con Gatta. Lei, dopo aver spronato Martinez a fare di più per dimostrarle i propri sentimenti e l’attrazione, ha provocato Spolverato ammettendo di non aver ancora scelto e di nutrire anche per lui un forte interesse. La scena è stata osservata con estrema attenzione da Helena, che ha poi affrontato a muso duro Spolverato, senza tanti gigari di parole. “Tu mi piaci e lo sai, mi confondi. Mi piaci, vaf****lo”, ha sbottato Prestes, chiedendo a Lorenzo di spiegarle cosa prova per Shaila perché, se per la partenopeo c’è anche tanta attrazione mentale oltre che fisica come presume, lei preferisce fermarsi e non continuare ad insistere con lui.

Grande Fratello, Helena gelosa di Lorenzo e Shaila: che scenata!

Insomma, Helena Prestes non ha preso bene la vicinanza tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, certa che l’ex Velina avesse ormai scelto Javier Martinez e che tra loro vi fosse qualcosa di più forte di ciò che prova per la partenopea. Vedendo, tuttavia, Shaila e Lorenzo vicinissimi e complici, in imbarazzo nell’ammettere di provare attrazione reciproca, Helena ha sbottato totalmente poiché amareggiata dal risvolto imprevisto. Il gieffino ha provato a difendersi, spiegandole di non volerla ferire ma di non avere una risposta al momento, non avendo compreso del tutto cosa prova per Shaila prima di scegliere. E proprio questa scelta di parole sembra aver fatto infuriare ancora di più la modella:

“Mi avevi detto fino a ieri che era una tua amica e adesso sei indeciso. Io so bene c’è c’è una differenza tra provare attrazione e anche trasporto mentale, tu non vuoi dirmelo - riporta Biccy - Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi ‘non so chi scegliere tra te e un altro’?”.

Prestes era a dir poco amareggiata ma Spolverato non ha fatto nulla per calmarla e, anzi, ha gettato altra benzina sul fuoco ordinando alla modella di andare a letto per non vederla più. Lei, dopo l’ennesima sfuriata, è fuggita in camera ed è scoppiata a piangere. Insomma, la situazione è complicata a dir poco, e chi la spunterà? Ma, soprattutto, cosa pensa Javier di tutto questo? Il pallavolista si sta dimostrando sempre più introverso anche in questa situazione, riuscirà ad accaparrarsi la sua bella?

