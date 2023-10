Grande Fratello, Lorenzo Remotti su Beatrice Luzzi: "Sarebbe molto più docile se solo avesse..."

Gossip TV

Il concorrente del Grande Fratello analizza il comportamento di Beatrice Luzzi.

Corteggiata tanto all'estero quanto in Italia, Blanca è fra le fiction più curate e appassionanti degli ultimi tempi, e non solo perché la protagonista è una ragazza non vedente che vuole fare la poliziotta e ci riesce a meraviglia, ma perché questo personaggio vive all'interno di un mondo che le somiglia, che è pieno di musica, di colori, di balli sotto la pioggia, di sogni, di fragilità e di affetti, in primis l'amore puro della cagnolina-guida Linneo.

Dopo una Prima Stagione che è andata fortissimo, Blanca ritorna con la Seconda Stagione questa sera, alle 21:30, su Rai 1, pronta a raccontarci nuovi casi e a introdurre nuovi personaggi, che spingeranno la ragazza di Camogli dagli anfibi neri a capire che non essere soli è bello ma è difficile, soprattutto quando ci sono di mezzo l'amore e la famiglia.

Anche in questa ultima parte del 2023 Blanca ha il volto di Maria Chiara Giannetta, che ha fatto un lavoro sorprendente sul personaggio. L'attrice ci vede perfettamente e ha quindi dovuto "prendere le misure" e fingersi altro da sé. Ad aiutarla c'erano naturalmente dei coach ipovedenti. Del lavoro insieme a loro ha parlato la Giannetta durante la conferenza stampa di presentazione della serie, dicendo:

È stato molto bello conoscere Marco e Sara. Sono andata a casa di Marco, che è un ragazzo non vedente. Mi è venuto a prendere nell'androne, mi ha bendato e mi ha fatto entrare a casa sua. Non l'avevo mai vista, e quindi è stata un'esperienza reale. Però come attrice dovevo fare l'opposto, perché giustamente ci vedo, ed è stato molto interessante collegare gli oggetti o gli ambienti con i vari stati d'animo di Blanca. Quindi, se Blanca è arrabbiata o emotivamente scombussolata, farla andare contro un palo e/o farle urtare un mobile sono espressione della sua distrazione, perché tutti noi, quando siamo in uno stato emotivo alterato, non riusciamo a stare nel presente. Ci sono tante scene nella fiction in cui anche chi vede prende in pieno un palo. Lo stesso capita a Blanca perché sta provando un'emozione, quindi, ogni giorno, in base alla location in cui giravamo, impostavamo la scena e cercavamo di capire come Blanca potesse muoversi nello spazio in quella determinata situazione, ed è un lavoro molto stimolante. Alla fine mi capitava di spostare i piedi proprio come li spostava Blanca: lei deve sempre avere il contatto con il terreno, e quindi trascinavo i piedi e mi capitava di inciampare spesso, anche quando non stavamo girando.

Molti amano parlare di Blanca come di una supereroina, che, nonostante abbia perso la vista, ha un udito e un olfatto talmente prodigiosi da compiere imprese straordinarie. Maria Chiara Giannetta non è d’accordo con questa definizione:

Non considero affatto Blanca una supereroina. Per me è una ragazza che ha un sogno, che poi è quello di crescere. Ho cercato quindi di rappresentare la crisi di una giovane donna di 26, 27, 30 anni che deve trovare un lavoro, oltre a cercare di abbattere i suoi limiti emotivi. Vedo Blanca come una persona piena di scudi e di armature, che non riesce ad andare al di fuori di sé stessa. A me piace tanto lavorare con i difetti dei personaggi, perché li rendono veri. Uno dei limiti di Blanca è che non riesce a cedere all'amore di qualcun altro perché è troppo concentrata su sé stessa. La cecità è la grande forza del personaggio, il suo motore, ciò che l’ha fatta rialzare e dire: "Io adesso posso fare delle cose che voi non potete fare, e ora ve lo dimostro".

Poi Maria Chiara Giannetta ha raccontato di quando si è dovuta per la prima volta calare nel personaggio di Blanca:

La sfida è stata fin dall'inizio cambiare punto di vista, entrare nella pelle di qualcun altro, nel caso specifico in un universo che ignoravo totalmente, perché non si tratta di un contesto comune, con cui ero entrata contatto. È stato molto bello conoscerlo, e mi è servito ad aprirmi, a provare empatia. Platone diceva: "Ogni volta che incontri qualcuno, sii gentile: non sai mai che guerra sta combattendo". Per me le sue parole sono diventate un motto, l'insegnamento di Blanca.

La seconda stagione di Blanca è diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri. Accanto a Maria Chiara Giannetta troviamo Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Sara Ciocca, Enzo Paci. La serie va in onda a partire da oggi, 5 ottobre, alle 21:30 su Rai 1. Le puntate, da 100 minuti, saranno 6.