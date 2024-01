Grande Fratello, lite furiosa tra Fiordaliso e Letizia Petris: "Devi imparare a non intrometterti!" [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, la scorsa notte ci sono stati diversi scontri tra i gieffini, come quello tra Fiordaliso e Letizia Petris. Ecco cosa è successo!

La scorsa notte, al Grande Fratello, è scoppiata una furiosa lite tra alcune gieffine: le protagoniste dell'acceso scontro sono state Letizia Petris e Fiordaliso.

GF, Letizia e Fiordaliso protagoniste di una furiosa lite

Il tutto è iniziato quando Giuseppe Garibaldi ne ha detta una delle sue sulla comunità queer, provocando un dibattito che ha fatto salire la tensione all'interno del programma di Canale5. In particolare, tra Fiordaliso e Letizia Petris sono volate aspre parole, a causa di un commento della concorrente nip.

Fiordaliso si era, infatti, intromessa per cercare di placare la discussione tra Garibaldi e Stefano Miele, quando Letizia l'aveva bloccata dicendole:

"Zia, non fare la palla adesso, però!"

La cantante non si è però lasciata intimidire e ha risposto a tono alla Petris, invitandola a non parlarle in quel modo:

"Io faccio quello che voglio, Leti. Posso fare quello che voglio o devo dare conto a te?"

Letizia Petris ha a sua volta replicato: "Ma che risposta è? Ma tutto a posto? Non devi intrometterti tu in un discorso che si devono risolvere tu. Fai quello che vuoi, ma rispondi bene. Ti ho dato un consiglio, non fare la palla, da piccione viaggiatore.". Ma, Fiordaliso non ha accettato la protesta dell'inquilina del reality di Alfonso Signorini e ha risposto indispettita:

"Io il tuo consiglio non lo accetto"

Scopri le ultime news su Grande Fratello