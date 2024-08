Grande Fratello, Lino Giuliano nel cast del programma, l'accusa che sia tutto organizzato e la replica di Alessia Pascarella

Gossip TV

Lino Giuliano e la sua ex fidanzata Alessia Pascarella, hanno replicato ai recenti rumors che accusano la coppia di essersi messa d'accordo per inscenare "un nuovo teatrino" al Grande Fratello.

Negli ultimi giorni, il portale di Davide Maggio ha spoilerato l'ingresso di alcuni volti noti come i prossimi concorrenti ufficiali del Grande Fratello.

Grande Fratello, Lino Giuliano e Alessia Pascarella insieme a Maika Randazzo: "E' tutto organizzato e pianificato come in una telenovela"

Tra questi, ci sarà Lino Giuliano, tra i protagonisti più chiacchierati dell'ultima edizione di Tempation Island. Ma non è finita qui. Secondo gli esperti di gossip, Amedeo Venza e Alessandro Rosica, nella Casa più spiata d'Italia, entrerà anche l'ex fidanzata Alessia Pascarella per dare vita a un triangolo (in cui ci sarà anche l'ex tentatrice Maika Randazzo) animando le dinamiche del reality show. Un triangolo architettato a tavolino dagli stessi protagonisti. Secondo Rosica, infatti, Lino, Alessia e Maika sarebbero d'accordo per inscenare il tutto, tra colpi di scena e immancabili litigi trash.

"Alessia ha iniziato il finto teatrino con Lino per cominciare la tiritera al GF - ha scritto l'esperto di gossip - Alfonso ha organizzato tutto insieme a loro e ne vedrete delle belle. Salvatevi sta storia. Tutto organizzato. Ci saranno litigate e show mai visti prima. Queste sono le premesse, altrimenti li avrebbero lasciati a casa. Ma siccome vengono dalla fame, hanno accettato. Il teatrino comprenderà Lino, Alessia e Maika. Ricordiamo che con Maika è sempre stato tutto finto, confermato da lei e anche lui, solo foto e abbracci. Quindi è tutto organizzato e pianificato come in una telenovela. Litigate, colpi di scena, pianti e urla. Più se ne parla e meglio è, quindi finiranno anche sui nuovi mostri."

Un'accusa molto grave per la quale, gli autori avrebbero già storto il naso. Alle (gravi) indiscrezioni hanno replicato sia Lino che Alessia sui rispettivi social. "Barbapapà so che aspetti una mia risposta…Per ora avrai il mio silenzio però resta aggiornato perché un giorno ti darò una notizia…Fai gossip ma da come vedo non sei aggiornato come si deve", ha scritto al Pascarella alla quale ha fatto seguito Lino che ha aggiunto:

"Gossipparo lo so che stai facendo di tutto perché stai “rosicando” ma io non ti nomino neanche perché cadrei nella tua trappola. Colpisci persone più deboli. A me mi scivoli proprio. La verità la so io e chi la deve sapere. Finiscila di fare il ridicolo. Non ti rispondo più. E’ finito il tuo momento di gloria. Follower non ne hai presi perché non ti ho nominato, mi stai nominando tu. Anzi ti ringrazio perché mi stanno aggiungendo i tuoi follower cinesi."

Alle repliche dell'ex coppia, Rosica ha voluto precisare:

"Ma come mai ora mi rispondete insieme? Fino a qualche giorno fa volevate amma*zarvi. Ora alleati perché ho distrutto i vostri piani. Avete una credibilità pari a zero. Bullett* di quartiere pensa alla tua di vita.... Bullett* da quattro soldi. Capisco che venite dal degrado e dalla fame e quindi se dovesse sfumare il GF sareste a pezzi, ma potevate pensarci prima. E comunque io prego che vada tutto bene così tutti capiranno che anche il GF di Alfonso è completamente finto."

