Grande Fratello, Letizia Petris: "Uscita dalla Casa ho ricevuto delle proposte lavorative, mi ha fatto ribrezzo leggere..."

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Letizia Petris, torna a parlare della sua esperienza nella famosa Casa di Cinecittà e vuota il sacco sul rapporto ormai perso con Beatrice Luzzi.

Letizia Petris è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Perla Vatiero. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, la finalista del reality show è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e del rapporto ormai perso con Beatrice Luzzi.

La confessione di Letizia Petris

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello, Letizia Petris è tornata a parlare della sua lunga e intensa esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un'esperienza segnata dalla storia d'amore con Paolo Masella, che oggi prosegue al meglio, e dal rapporto travagliato con Beatrice Luzzi. A proposito dell'attrice, la giovane ha chiarito una volta per tutte la sua posizione ammettendo: "Per ora sto benissimo così".

Dopo aver chiarito la sua posizione su Beatrice, Letizia ha risposto ad altre curiosità dei suoi fan. A chi le ha detto di essersi ricreduto sulla sua persona dopo la fine del reality show di Canale 5, la terza finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello ha confessato:

La cosa più bella è quando vi ricredete. Ce la sto mettendo tutta per farvi capire chi sono davvero. I gossippari fanno il loro lavoro, fanno gossip sugli altri. A volte reali, a volte falsi. Si basano sulle notizie che le persone gli riferiscono anche, a volte non sempre, senza prove concrete. Io so chi sono e molti di voi lo hanno capito. Loro giustamente giudicano. Questo è il mondo! Mi ha fatto ribrezzo leggere cose allucinanti che una mamma come la mia, dopo tutto il dolore che ha passato nella vita, ha dovuto leggere da quei profili [...] Inoltre, tra parentesi, uscita dalla Casa ho ricevuto proposte lavorative da quest’ultimi. Quindi la cattiveria a volte muore nelle loro storie Instagram. Io non ce l’ho con loro anche se hanno provato a spaccarmi in due. Perché il bene genera bene.

Nel cast del Gf tre grandi protagonisti di Temptation Island 2024

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. La prima puntata, infatti, andrà in onda il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ma chi saranno i Vip e Nip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà? Stando a quanto riportato da Tvblog, Francesco Oppini, che è stato uno dei concorrenti più forti e apprezzati dell’edizione 2020-2021 vinta da Tommaso Zorzi, avrebbe declinato l'invito del conduttore Alfonso Signorini per motivi personali. Sembra sempre più reale, invece, la partecipazione al reality di tre protagonisti dell'ultima fortunata stagione di Temptation Island: Lino Giuliano, Alessia Pascarella e la tentatrice Maika. Se così fosse, il divertimento sarà assicurato!

