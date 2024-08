Grande Fratello, Francesco Oppini rifiuta l'invito di Alfonso Signorini: "La priorità è quella di..."

Gossip TV

Francesco Oppini da il due di picche ad Alfonso Singnorini: l’ex amato gieffino avrebbe declinato l’invito a tornare nella Casa di Cinecittà come concorrente della prossima edizione del Grande Fratello per motivi personali.

Fervono i preparativi per il Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo 16 settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, sono emersi i nomi dei possiibili concorrenti che animeranno la famosa Casa di Cinecittà. Tra questi anche quello di Francesco Oppini, opinionista sportivo ed ex amato gieffino della della versione Vip del reality show.

Francesco Oppini dice no al Gf

Francesco Oppini tornerà nella Casa del Grande Fratello? Assolutamente no. Stando a quanto riportato da Tvblog, infatti, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, che è stato uno dei concorrenti più forti e apprezzati dell’edizione VIP 2020-2021 vinta da Tommaso Zorzi, avrebbe declinato l'invito del conduttore Alfonso Signorini per motivi personali:

A Francesco Oppini è stato chiesto di partecipare alla nuova edizione del Grande fratello. Anzi, di tornare al Grande fratello, lui che è stato uno dei concorrenti più forti dell’edizione VIP 2020-2021. Programma che abbandonò per sua decisione ad inizio dicembre 2020 [...] Francesco ha deciso di declinare l’invito dell’amico Signorini perchè la sua priorità è quella di continuare il suo percorso professionale nel ruolo di commentatore calcistico che brillantemente sta svolgendo presso il gruppo televisivo Netweek nel programma Diretta studio, dove parla non solo da tifoso della Juventus, ma da esperto a tutto tondo del mondo del calcio italiano ed internazionale. Ed è proprio per questa sua crescita professionale, ormai diventata tangibile nel corso dei programmi sportivi a cui partecipa, che Francesco ha deciso di declinare l’offerta di tornare al Grande fratello. Percorso quello che aveva già praticato giusto 4 anni fa.

Oppini, come Karina Cascella, non parteciperà quindi alla prossima edizione del Grande Fratello. Pur essendo grato per tutto quello che l'esperienza gli ha regalato, ora preferisce godersi la sua famiglia e dedicarsi al suo lavoro. Per chi non lo sapesse, Francesco entrò nella famosa Casa di Cinecittà nel settembre 2020 e decise poi di lasciare il gioco a dicembre, in vista di Natale, perché considerava ormai esaurita la sua esperienza. Un addio che spiazzò e destabilizzò tutti, in particolar modo Zorzi, che avrebbe poi vinto l'edizione qualche mese più tardi.

Nel cast del Gf tre discussi ex protagonisti di Temptation Island

Il Grande Fratello è pronto a tornare con una location ed un cast nuovi di zecca. Chi saranno i protagonisti della nuova edizione? Stando alle ultime indiscrezioni, entreranno nella famosa Casa di Cinecittà la tentatrice Maika Randazzo, Lino Giuliano ed Alessia Pascarella, tutti e tre provenienti dal successo di Temptation island. A loro si uniranno Pamela Petrarolo, Javier Martinez, Ilaria Gavassi, l'ex velina Shaila Gatta ed Enzo Paolo Turchi. Confermata la presenza di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli nelle vesti, rispettivamente, di opinionista ed "esperta dei social".

