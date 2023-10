Grande Fratello, Letizia Petris soffre il distacco di Paolo Masella, poi frena: ''Sono fidanzata fuori''

Gossip TV

Letizia Petris non può non notare un grande cambiamento nel comportamento di Paolo Masella nella casa del Grande Fratello, e commenta così.

Cosa succede tra Letizia Petris e Paolo Masella? I due concorrenti del Grande Fratello hanno legato tantissimo, ma negli ultimi giorni il romano si è distaccato dalla fotografo, con grande dispiacere di lei che indaga i motivi del suo cambiamento d’umore. Un suggerimento di Arnold, tuttavia, mette in allarme Letizia. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Letizia e i nuovi dubbi su Paolo

L’avventura nella casa del Grande Fratello può essere molto tosta per alcuni concorrenti, soprattutto per quelli che soffrono l’idea di rimanere in un luogo così statico, con persone che non hanno scelto in prima battuta per essere loro coinquilina. Così si creano più facilmente legami affettivi tra color che, invece, trovano una certa affinità sin dall’inizio, come è successo a Letizia Petris e Paolo Masella. I due sono stati sin da subito inseparabili, tanto che alcuni fan hanno suggerito che sarebbero stati anche una bellissima coppia in senso romantico. Possibilità, tuttavia, esclusa dal fatto che la fotografa si è immediatamente dichiarata felicemente fidanzata fuori dal programma. Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa si è rotto e Paolo è sempre meno presente per Letizia, che si trova a sfogarsi con Arnold ammettendo:

“Io non ci vado a parlare, ci sono andata 100 volte e stavolta viene anche lui. Con Paolo abbiamo un’amicizia meravigliosa, negli ultimi giorni si allontana, poi sia avvicina… Senza un perché […] Così dal nulla, iniziare a non guardami più in faccia, non ridi e non scherzi più con me. Che io sappia, non ho fatto niente”.

Ascoltando lo sfogo della gieffina, sinceramente dispiaciuta per il cambiamento improvviso di Masella, Arnold ha suggerito che forse il romano si è reso conto di provare qualcosa in più, e si è distaccato proprio nella speranza di non darlo a vedere. Letizia, stupita, ha dichiarato di aver messo in chiaro la sua situazione sentimentale e che non vorrebbe mai che Paolo provasse qualcosa di diverso dall’amicizia, dal momento che il loro rapporto potrebbe risentirne. Chissà se Alfonso Signorini, grande indagatore di amori non corrisposti, porterà alla luce la verità nella puntata di stasera del Grande Fratello su Canale 5. Nel frattempo, a tenere banco, il flirt tra Beatrice Luzzi e Gabriele Garibaldi che si sono scambiati il primo bacio.

