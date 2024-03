Grande Fratello, Letizia Petris: "La storia tra me e Paolo è simile a quella dei miei genitori"

Gossip TV

Letizia Petris, tra le finaliste della recente edizione di Grande Fratello, è stata ospite oggi nell'ultimo appuntamento di Verissimo e ha parlato della sua recente e lunga avventura nel reality show di Canale 5.

Nella Casa di Cinecittà, Letizia si è innamorata di Paolo Masella, il macellaio romano con cui ad oggi, è già pronta di condividere passi e progetti importanti futuri.

“La storia tra me e Paolo è simile a quella dei miei genitori. Io e lui ci siamo incontrati al Grande Fratello, come i miei genitori a San Patrignano, mio padre lo amerebbe. Paolo è come mio padre a livello caratteriale, sono tutti di un pezzo, molto simili, si sarebbero parlati con uno sguardo" ha raccontato la 24enne romagnola, "Ho seguito il mio cuore, ho amato tanto che Paolo abbia amato prima questa parte di me e di lui amo il suo equilibrio. Lo sento proprio casa."

Letizia ha parlato anche del suo doloroso passato, dalla morte del padre al periodo vissuto a San Patrignano.

"Mamma entrò in comunità a 17 anni, mio padre a 25, se non fosse stato per la comunità non si sarebbero mai conosciuti. Sono entrati per disintossicarsi dell’eroina, dopo un percorso turbolento, mio padre era più avanti, mamma ancora stava carburando. Papà la ha aspettata, è nato un amore molto forte. Mia mamma lavora ancora per la comunità ed anche mio papà ci ha lavorato. Avevano paura che entrassi nel mondo della droga ma non ho mai rischiato"

L'ex gieffina raccontato poi della malattia del padre:

Mio padre è venuto a mancare di fronte a me e mia mamma. Stavo facendo un esame, un mio amico mi è venuto a prendere dicendo che qualcosa non andava. Mio padre aveva la leucemia, mi avevano dato una speranza anche se era in coma. È entrato in coma il 25 dicembre e morto a capodanno. Ci hanno chiesto se spegnere o meno le macchine. Abbiamo dovuto scegliere noi. Sono uscita da quella stanza convinta che mio padre non si svegliasse. Provavo a trovare la speranza. Mio padre ha deciso di spegnersi da solo quel pomeriggio, senza farci prendere nessuna scelta. Io e mia madre siamo state in una brutta depressione almeno per 6 mesi.

