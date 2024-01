Grande Fratello, Letizia Petris confessa: "Ho paura, le sto lontano di proposito"

Gossip TV

La confessione della giovane concorrente del Gf su Beatrice Luzzi.

Le concorrenti Letizia Petris e Beatrice Luzzi sono ormai ai ferri corti al Grande Fratello. Parlando con il suo amato Paolo Masella, la giovane fotografa si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha rivelato di volere molto bene all'attrice, ma di aver paura di lei.

Letizia Petris spiazza su Beatrice Luzzi

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi sembra ormai essere un lontano ricordo. Le due concorrenti, infatti, hanno troncato ogni tipo di rapporto come ha rivelato la fotografa a Paolo Masella. Come riportato da Biccy, la gieffina ha ammesso di volere bene all'attrice, ma di aver paura che possa dire qualcosa per farla stare male:

Poi quello che è successo e che continua a succedermi destabilizza. Guarda che io ci sto male Paul. Voglio bene sul serio alle persone e non lo faccio per finta. Per quanto ti potrà sembrare assurdo io a Bea voglio molto bene. E il fatto che lei si comporti.Quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto! Perché per quanto lei sia pungente, è una donna è una donna che io stimo, per la sua forza, per la dedizione che ha, per la forza che ha.

Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica. Mi fa stare male e questo è verissimo. È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa.

