Grande Fratello, le pagelle della puntata: Javier castigatore (5) Signorini non perdona (7) Shaila confusa (5)

Gossip TV

Ieri, lunedì 4 novembre 2024, è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello: ecco le pagelle dell'ultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ieri, lunedì 4 novembre 2024, è andata in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello: ecco le pagelle dell'ultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nell'undicesima puntata del Grande Fratello è stato eliminato, a sorpresa, Iago Garcia che sembrava uno dei grandi favoriti del pubblico. I nominati erano Amanda Lecciso, Iago Garcia, Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti. Ad essere eliminato è l'attore spagnolo. I preferiti della Casa sono stati invece Yulia Naomi Bruschi e Enzo Paolo Turchi. Immuni sono anche Tommaso Franchi e Luca Calvani. A finire in nomination in questa puntata sono Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Clayton Norcross. I due più votati non saranno eliminati, ma avranno l’immunità lunedì 11 novembre.

Grande Fratello, le pagelle dell'undicesima puntata

Alfonso Signorini: il conduttore non perdona, voto 7

Alfonso è sembrato molto carico nei confronti della coppia formata da Shaila e Lorenzo che ha punzecchiato in diverse occasioni accodandosi alla maggior parte dei telespettatori del reality che non sta amando particolarmente questa ship, a differenza di ciò che siamo sempre abituati, ovvero il grande sostegno e favore di cui godono le coppie che si formano nella Casa. “Loro sanno molto bene dove sono posizionate le telecamere” ha punzecchiato Signorini rispondendo a Beatrice Luzzi che ha accusato al coppia di uno “un esibizionismo spregiudicato”. Ma non solo. Il conduttore ha fatto presente a Shaila di vederla piangere senza lacrime e l'ha inviata ad evitare di generalizzare su ciò che secondo lei, è uso comune dire a Napoli (dare della poco di buono, ad esempio, per la ballerina è una sorta di intercalare nel gergo partenopeo). Spietato e giusto

Shaila Gatta: confusa e poco felice, voto 5

Non è stata di certo una puntata particolarmente brillante per l'ex velina. Nel primo confronto con Mariavittoria non è riuscita a prevalere e le sue argomentazioni sono, a dir poco, incerte e traballanti. La Gatta ha usato appellativi piuttosto forti nei confronti della Minighetti ma anche contro Javier e anziché spiegare i motivi, si è tirata più volte indietro affermando di non voler usare parole offensive ma anzi offrirci chicche della lingua napoletana che si usano di frequente. Shaila è in difficolta e si vede. Come lo è quando ha ascoltato Lorenzo affermare che in realtà loro non sono fidanzati ma si stanno semplicemente conoscendo. Difficilmente è sembrato credibile dichiarare che è d'accordo con lui su questa strana teoria. Insomma, questi due ragazzi che si avvinghiano come calamiti incandescenti come fossero protagonisti di Nove settimane e mezzo, si inimicano il gruppo e gran parte del pubblico per cosa? Per una conoscenza. Tutto, francamente, evitabile.

Javier Martinez castigatore, voto 5

Javier ha affermato di aver visto Shaila giocare sporco con lui e dunque di conseguenza, la sta ripagando con la stessa moneta, riferendo al resto del gruppo alcune sue confidenze fatte sotto le coperte. Questo comportamento è abbastanza discutibile ma c'è chi riesce ad apprezzarlo. Javier vittima o castigatore? Per ora sta ricoprendo lo stesso medesimo ruolo e il pubblico sembra sostenerlo. Bacchettato da Cesara Buonanamici che ha trovato questo comportamento esagerato e inappropriato per un uomo di 30 anni, è possibile che ora l'argentino torni sui binari della sofferenza e lasci quelli della rabbia. Sicuramente renderà di più anche all'interno del reality e lui lo sa bene. Insomma tutti parlano della sua delusione ma quando può essersi legato in 5 giorni sapendo le incertezze sempre palesate da Shaila? Javier sta sfruttando palesemente la situazione che tuttavia non può durare più di tanto. Dovrà emergere per qualcos'altro.

Lorenzo Spolverato, voto 4

Lorenzo sta annaspando totalmente. Ma a differenza di Shaila cerca anche il consenso della Casa e sembra ancora più falso e giocatore della sua "conoscenza". Non riesce a difendere la ballerina direttamente e con lei ha anche messo subito le mani avanti. Lorenzo sembra voglia stare con lei come sembra non voler assolutamente rinunciare a essere il mattatore e amico della Casa. Non prende dunque alcuna strada e quando si ritrova il gruppo contro, esplode come un vulcano, perde il controllo e inveisce con argomentazioni prive di senso. Potremmo consigliargli di concentrarsi solo su Shaila e ricevere il favore di chi sostiene questa coppia, ma purtroppo, Spolverato non fa nemmeno questo. Proprio non ci siamo. Il suo atteggiamento è incomprensibile e decisamente poco autentico.

Iago Garcia, super, voto 8

Ci mancheranno le freddure di Iago e la sua ultima parola. Sembrava uno dei concorrenti più forti ma il pubblico forse lo ha perso per strada. Peccato. Sarebbe stato sicuramente un degno avversario soprattutto di Lorenzo che ora ha vita decisamente più facile. Garcia, nella Casa, aveva una capacità di analizzare i fatti con estrema lucidità e quel tocco meraviglioso di sarcasmo per cui diventava piacevolissimo sentire la sua opinione. Sarebbe stato preferibile averlo ancora tra gli inquilini al contrario di elementi inutili e davvero noiosi confrontandoli all'attore spagnolo. All'inizio era tra i preferiti del pubblico ma ha perso strada pur rimando sempre fedele a se stesso. Un super concorrente che ha giù dovuto dire prematuramente e ingiustamente addio al Grande Fratello.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .