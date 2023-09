Grande Fratello, le anticipazioni della sesta puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, 28 settembre 2023, in onda il sesto appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 28 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la sesta puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della sesta puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, si troveranno nuovamente a confrontarsi Massimiliano Varrese ed Heidi Baci. "Comincio ad avere un serio problema,. Comincio ad ammettere i miei limiti. Sono in serie difficoltà, lo devo ammettere. Seri problemi nel senso buono eh...Sembro tanto bello e figo, ma ho seri problemi a gestire la cosa, anche io ho delle insicurezze...Mi sento come quando avevo 15 anni" ha confessato l'attore romano che ha ammesso di non riuscire a distaccarsi del tutto dalla modella che invece sembra essersi ormai invaghita di Vittorio Menozzi. Quest'ultimo, nel tugurio, ha scatenato le ire degli altri inquilini, in particolare quelle di Anita Olivieri con cui ha avuto un duro faccia a faccia.

Nel corso del nuovo appuntamento con il reality, scopriremo anche l'esito del televoto tra Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi , Giselda Torresan e Arnold Cardaropoli.. In studio ci sarà il primo eliminato dell'edizione, Claudio Roma.

Il sesto appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.