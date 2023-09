Grande Fratello, scoppia la lite tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi: ecco cosa è successo nel tugurio (VIDEO)

Gossip TV

Continuano gli scontri al Grande Fratello.

Nuovi scontri al Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera giovedì 28 settembre 2023 su Canale 5, nel tugurio è scoppiata un'accesa lite tra Anita Olivieri e Vittorio Menozzi. Il motivo? Un piatto di pasta!

Scontro al Gf tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri

Stasera, giovedì 28 settembre 2023 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nel tugurio Anita Olivieri e Vittorio Menozzi si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia. Tutto è nato quando il modello ha messo dell'acqua a bollire per preparare pasta in bianco per lui e per altre quattro presunte persone infastidendo la ragazza:

Secondo me non ha senso per una persona rifare la pasta, poi fa quello che vuoi. È il principio [...] Lo stai facendo per gola. Hai pranzato e hai cenato. Sei sempre tu, lo fai sempre. Stiamo nel tugurio. C'è chi non ha voglia di discutere con te e chi ci discute. Io ti sto dicendo la mia...anche io vorrei fare quello che mi pare ma siamo in 1o qua dentro...Tutti ci stiamo adattando!

Accuse che hanno fatto innervosire, e non poco, Vittorio:

Ma non è vero quello che dici! Eravamo in 5 a voler la pasta..ma qual è il tuo problema? Che la pasta viene sprecata, non viene sprecata. Non ho voglia di discurere, basta, spengo l'acqua della pasta. Ma secondo voi mangio la pasta in bianco per gola? Ma stiamo scherzando - ha continuato rivolgendosi al gruppo - Ma per gola mi mangio altre 12 crepes. Io ho una fame che mi mangio i muri.

