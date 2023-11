Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: Perla Vatiero nuova concorrente

Gossip TV

Oggi, giovedì 16 novembre 2023, in onda il ventesimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, giovedì 16 novembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la ventesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni puntata di questa sera: entra Perla Vatiero

Perla Vatiero sarà una nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello e sembra che Mirko si aspetti già questo ingresso. Questa mattina il gieffino ha parlato della sua ex fidanzata ribadendo quanto per lui sia importante.

"Stanotte ho sognato Perla, ho rivissuto il confronto - ha dichiarato il 26enne ad Angelica - Poi mi sono sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti. Cosa facevamo nel sogno? Parlavamo di noi. Ieri ho pianto e nel sogno ho ripercorso la nostra storia ed eravamo molto tranquilli. Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso.

Dal canto suo, Perla, prima di fare il suo ingresso ufficiale, ha dichiarato:

"Entrerò nella Casa prossimamente e non temo il confronto con Mirko. Dieci giorni fa mi sentivo debole, oggi, dopo tutto quello che ho accumulato, sono molto distaccata. Entrerò per me stessa, anche se c’è Mirko non gli permetterò di condizionare la mia esperienza. Chi preferisco tra i concorrenti? L’unico carino nella Casa è Vittorio, è un bel ragazzo, mi piace la sua timidezza, ha detto che fa fatica ad amare e a mettere qualcuno davanti a se stesso e questo lo fa soffrire. Ma, avendo già avuto a che fare con una persona indecisa, vorrei un uomo concreto. Mi piace Anita, è molto schietta, Beatrice è una grande donna, mi rivedo in lei a livello caratteriale, provo simpatia e dolcezza per Angelica. Potrei invece scontrarmi con Varrese, sembra tanto strategico"

Oltre all'incontro tra Mirko e Perla ci aspettano altri argomenti relativi ai frequenti scontri che hanno avuto: i due “senatori” della Casa, Fiordaliso e Massimiliano, sono arrivati ai ferri corti e non se le mandano a dire. Ma non sono gli unici. Anche Anita e Beatrice continuano a essere l’una contro l’altra, al centro della disputa sempre Giuseppe.

Il verdetto dell’affollato televoto: Anita Oliveri, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Grecia Colmenares , Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Chi sarà il preferito del pubblico?

Il ventesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.