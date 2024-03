Grande Fratello, le anticipazioni della puntata di questa sera: arriva la madre di Greta contraria al legame con Sergio

Gossip TV

Oggi, giovedì 14 marzo 2024, in onda il quarantaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, giovedì 14 marzo 2024, in prima serata su Canale 5, in onda la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello: le anticipazioni della quarantatreesima puntata

Sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini: questa sera Letizia potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano mentre i figli di Rosy si complimenteranno con lei per aver conquistato la finale.

Greta avrà modo di confrontarsi con la mamma che non è affatto convinta del legame tra la figlia e Sergio, mentre la sorella di Perla, Loana, che non ha apprezzato il comportamento tenuto da Alessio, interverrà per dire la sua.

Garibaldi è sempre più ferito nell’orgoglio da Beatrice, che continua a rinfacciargli i suoi errori.

Infine, il verdetto del televoto. Chi tra Anita, Federico, Giuseppe, Massimiliano e Simona si salverà?

Il quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.