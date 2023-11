Grande Fratello, le anticipazioni della diciassettesima puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 6 novembre 2023, in onda il diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 6 novembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la diciassettesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della diciassettesima puntata

Giampiero Mughini e Angelica, avranno modo di confrontarsi nuovamente sul loro rapporto. Il giornalista la scorsa settimana con quella che è stata definita da lui "una battutaccia" ha offeso la 26enne originaria di Modena che si è sfogata piangendo con gli altri compagni d'avventura mostrando una grande delusione. Per lei sarà una serata particolare perché il Grande Fratello ha in serbo altre sorprrese.

Nella Casa tornerà Greta Rossetti per avere un confronto con Mirko Brunetti, conteso dalle donne dentro e fuori dalla Casa;

Beatrice, sempre più vicina a Massimiliano Varrese, avrà la possibilità di incontrare l’ex compagno e padre dei suoi figli e Alex, per fargli ritrovare un po’ di entusiasmo visto che negli ultimi giorni non è stato di ottimo umore. Sembra infatti che il marciatore non ci sarà la possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi motivo che ha fatto crollare Schwazer.

Al televoto si sfidano: Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Giselda Torresan e Alex Schwazer. Questa sera è prevista una nuova eliminazione. Chi sarà il concorrente che dovrà dire addio alla Casa?

Il diciassettesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

