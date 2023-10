Grande Fratello, le anticipazioni dell'undicesima puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, lunedì 16 ottobre 2023, in onda l'undicesimo appuntamento con il Grande Fratello.

Oggi, lunedì 16 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni dell'undicesima puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, entreranno tre nuovi concorrenti: il giornalista, scrittore e opinionista televisivo Giampiero Mughini, il cui ingresso era stato annunciato da tempo e rimandato per alcuni controlli medici a cui doveva sottoporsi, la showgirl e a regina del fitness statunitense Jill Cooper e Mirko Brunetti, uno dei protagonisti della recente edizione di Temptation Island.

I nuovi concorrenti porteranno scompiglio negli equilibri della Casa?

Nel corso della settimana, Beatrice ha iniziato ad avere dubbi sulla sua relazione con Giuseppe e ne ha parlato proprio con lui. Avendo avuto meno certezze rispetto a prima, l'attrice ha confidato di temere che ad averli avvicinati sia stata solo una questione di circostanza. La Luzzi ha cercato anche con un chiarimento con Varrese che non si è mostrato particolarmente predisposto. L'attore romano ha continuato il suo corteggiamento serrato nei confronti di Heidi mostrando anche la sua gelosia quando la Baci si è riappacificata con Vittorio. Paolo ha ammesso di nutrire un interesse per Letizia, salvo per tornare subito sui suoi passi perché la situazione della ragazza fuori dalla Casa lo frena molto.

Ci sarà anche una piacevole sorpresa per Heidi.

Nel corso del nuovo appuntamento con il reality, scopriremo anche l'esito del televoto tra Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Rosy Chin? Il concorrente più votato avrà l'immunità nelle nomination di questa sera.

L'undicesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

