Grande Fratello, la rivelazione di Lorenzo Spolverato sulla storia con Shaila Gatta: "Questo distacco mi ha fatto capire..."

Gossip TV

Lorenzo Spolverato si lascia andare a un lungo sfogo con Stefano Tediosi: il concorrente milanese ammette di aver capito molte cose dall'esperienza in Tugurio e si interroga sul suo legame con Shaila Gatta nato nella Casa del Grande Fratello.

Aria tesa al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Visibilmente provato e destabilizzato per la situazione, il concorrente milanese ha deciso di lasciarsi andare a uno sfogo con Stefano Tediosi in cui ha ammesso di aver capito molte cose sulla sua relazione con Shaila Gatta grazie all'esperienza in Tugurio.

Le paure di Lorenzo Spolverato

La lontananza sta mettendo a dura prova il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore, infatti, tra i due discussi concorrenti del Grande Fratello ci sono state alcune tensioni a causa del forte risentimento del milanese, che ha percepito la ballerina distaccata e non ha avvertito da parte sua una mancanza nei suoi confronti.

Parlando con il suo amico Stefano Tediosi, Lorenzo si è interrogato sui suoi sentimenti per Shaila. Parlando della storia d'amore nata nella Casa del Gf, il concorrente milanese ha ammesso di aver capito molte cose dall'esperienza in Tugurio: "Devo prima trovare la felicità dentro di me, ma è un percorso, e con lei non riesco completamente a viverlo".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Spolverato, l'ex tentatore di Temptation Island ha cercato di farlo ragionare invitandolo a trovare prima un equilibrio con se stesso e poi con la Gatta: "Dovresti prima trovare la felicità in te stesso, e solo poi intraprendere una relazione con lei [...] Prenditi i tuoi spazi". "Non è qualcosa che ho cercato, questo distacco mi ha fatto capire delle cose" ha prontamente replicato il ragazzo confessando di essere stato travolto dalle emozioni. Nonostante riconosce che la ballerina è la persona giusta per costruire qualcosa di unico e importante, Lorenzo ha ammesso di continuare a dubitare dei suoi sentimenti. Farà bene?

Stefano Tediosi deciso a conquistare Federica Petagna

Dopo aver consolato e consigliato Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi ha cercato un confronto con la sua amata Federica Petagna. Attraverso la porta del Tugurio i due discussi volti dell'ultima stagione di Temptation Island hanno chiarito una volta per tutte i loro sentimenti, lasciandosi andare a delle dolci promesse.

"Sto pensando tanto e sto provando a mettere dei tasselli giusti. Mi aiuta anche a stare meglio, questa cosa davvero mi serviva" ha confessato la giovane concorrente campana all'ex tentatore Stefano, che ha cercato di rassicurarla promettendole di aspettarla "Sono contento di questo tuo momento. Hai ancora tanti giorni per schiarirti le idee. Io ti aspetto, lo sai. Lo sappiamo quando ci guardiamo".

Con Alfonso D'Apice e Tediosi in Tugurio, Federica è rimasta da sola in Casa e grazie ai suoi compagni di avventura sta riuscendo a pensare di più, a riflettere e capire cos'è e chi veramente vuole. La giovane campana deciderà di continuare il suo percorso da sola o prenderà finalmente una posizione chiara?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.