Grande Fratello, la reazione di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi all'uscita di Beatrice Luzzi scatena una polemica sul web

Alcuni video mostrano la reazione di Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi all'uscita di Beatrice Luzzi dal GF e il loro comportamento ha provocato una forte polemica!

Poche ore fa, un comunicato ufficiale del Grande Fratello ha svelato che Beatrice Luzzi ha abbandonato la casa di Cinecittà. Solo in un secondo momento, grazie all'account ufficiale dell'ex gieffina è stato compreso il motivo: nella notte, l'architetto Paolo Luzzi, padre dell'attrice, è venuto a mancare e Beatrice ha deciso di interrompere il suo percorso nel programma di Canale5 per stare vicina alla sua famiglia in questo momento così doloroso.

GF, Anita e Garibaldi ridono e scherzano alla notizia dell'uscita di Beatrice Luzzi: è polemica sul web

Mentre sui social i fan di Beatrice Luzzi si sono stretti in un abbraccio virtuale, esprimendo le loro condoglianze all'ex concorrente, amatissima dal pubblico, e su X è diventato virale l'hastag #CondoglianzeaBeatrice, nel programma di Alfonso Signorini alcuni degli inquilini hanno avuto un comportamento insolito e sul web è esplosa una polemica.

A far discutere è stato un breve video che ha visto protagonisti Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi: i due concorrenti nip sono stati tra coloro che nel GF hanno ostracizzato maggiormente Beatrice e più volte si sono scontrati con lei. Il bidello ha avuto una breve frequentazione con l'attrice, ma i due hanno deciso di non proseguire la loro frequentazione e nel corso dei mesi Garibaldi non si è risparmiato contro l'ex gieffina. Al momento non è chiaro se Beatrice Luzzi tornerà o meno nella casa del Grande Fratello, ma gli occhi dei fan sono puntati sulle reazioni dei vari concorrenti, i quali sono stati informati dell'uscita di Luzzi, ma forse non del reale motivo, sebbene la stessa gieffina avesse confermato che avrebbe lasciato il gioco se fosse stato necessario.

Nel frattempo, sul web è spuntato un video che ritrae Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ridere e fare battute, mentre si preparano in bagno, poco dopo che il GF aveva convocato alcuni dei concorrenti per rivelare dell'uscita di Beatrice. Dato lo scambio di frasi che si sono rivolti, molti hanno pensato che i due ridessero proprio perché felici dell'abbandono di Beatrice. Mentre Anita chiede al bidello se "è la cosa di cui già sappiamo?", Garibaldi risponde a mezza voce:

"Una cosa che potrebbe farti piacere"

Questo breve scambio ha però provocato un polverone sul web, con diversi Luzzers che si sono scagliati contro i due gieffini, accusandoli di essere insensibili. Tuttavia, si tratta solo di congetture dei fan, al momento, non è dato sapere se l'oggetto della conversazione fosse proprio l'uscita di Beatrice dalla casa.

