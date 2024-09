Grande Fratello, la madre di Shaila Gatta replica alle accuse dell'ex fidanzato: "Scappata da un rapporto tossico"

Gossip TV

La madre di Shaila Gatta, attuale concorrente al GF, ha deciso di replicare alle accuse mosse dall'ex fidanzato verso la figlia, svelando come sono andate le cose.

Qualche giorno fa, Alessandro Rizzo, ballerino ed ex fidanzato di Shaila Gatta, attuale concorrente al Grande Fratello, ha accusato la ballerina di aver infangato il suo nome, dichiarando di aver vissuto in passato una relazione tossica. A difendere Shaila è intervenuta nelle scorse ore per smentire le accuse dell'ex della figlia.

GF, la madre di Shaila Gatta difende la figlia dalle accuse dell'ex fidanzato

Alessandro Rizzo ha accusato Shaila Gatta, ballerina e attuale concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, di aver mentito ed esagerato la loro passata relazione, presentandola sotto una luce tossica, a intervenire è stata la madre dell'ex allieva di Amici. La donna ha, infatti, affermato:

"Mia figlia non ha mai fatto il nome del sig. Rizzo. Ma siccome il sig. Rizzo si sente in dovere di essere chiamato in causa mi sento il dovere di rispondere a queste illazioni. La relazione di mia figlia con il sig. Rizzo risale a oltre 10 anni fa e mi chiedo come mai abbia deciso di esporre la sua verità proprio ora che mia figlia è nella Casa del Grande Fratello!"

Inoltre, ha specificato la madre della gieffina, allontanarsi dal ballerino è stato importante per Shaila, anche dal punto di vista lavorativo, perché Rizzo non era che un peso per lei. Infine, ha raccontato la donna, un aiuto fondamentale è stato per la figlia l'intervento di Marco Garofalo, coreografo ed ex professore di Amici:

"Mia figlia è uscita da questa relazione grazie all’aiuto del coreografo Marco Garofalo,

GF, Alessandro Rizzo tuona contro Shaila Gatta: "Ne sono uscito devastato"

Dopo aver letto di diversi articoli sul web relativi alla ballerina ed ex fidanzata, Alessandro Rizzo ha risposto alle domande dei followers sui social che gli chiedevano se avesse visto Shaila Gatta al GF. Il ballerino ha replicato di aver soltanto letto ciò che riportavano i giornali e che l'ex fidanzata non stava certo facendo una bella figura.

Rizzo è poi passato a smentire ciò che Shaila aveva dichiarato nella Casa: di aver avuto in passato ex fidanzati che erano tutti "casi umani". Dalle sue parole su Instagram, Alessandro Rizzo ha dichiarato:

"Più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia. Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!"

