Grande Fratello, l'ex fidanzato di Shaila Gatta tuona contro la gieffina: "Ha molta fantasia, ma la verità..."

Shaila Gatta è una delle concorrenti del GF e nel corso di questi primi giorni in Casa ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi ex fidanzati. Ecco come ha replicato sui social uno di loro.

Shaila Gatta è tra le concorrenti di questa edizione del Grande Fratello e fin dal suo ingresso nella Casa è stata protagonista di dinamiche sentimentali che la vedevano coinvolta con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Ai suoi compagni di reality ha rivelato che nella sua lista di ex fidanzati c'erano diversi casi umani e chi la segue dai tempi di Amici sa che tra essi potrebbe esserci anche Alessandro Rizzo, ballerino con cui l'attuale gieffina ha avuto una storia durata 5 anni, dal 2011 al 2016, che è terminata in maniera piuttosto travagliata. Proprio in queste ore, Rizzo ha tuonato contro la concorrente del GF, accusandola sui social di aver mentito in più di un'occasione.

GF, Alessandro Rizzo tuona contro l'ex Shaila Gatta

Rispondendo alle domande dei fan, a chi gli chiedeva se avesse visto il GF e avesse notato la presenza dell'ex Shaila Gatta, il ballerino Alessandro Rizzo ha replicato che non ha seguito il programma condotto da Alfonso Signorini, ma che ha letto diversi articoli che riportavano le dichiarazioni di Shaila.

Senza mezzi termini, Rizzo ha specificato che tutto ciò che la sua ex fidanzata ha dichiarato è una menzogna e, in riferimento alle affermazioni di Shaila Gatta a proposito di un ex che la maltrattava, il ballerino ha replicato che tutte queste bugie prima o poi verranno a galla:

"Più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione. Oltre ad avere dono dell’interpretazione. Ad oggi però ricordate: le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia."

Il ballerino ha poi proseguito ammettendo che un simile atteggiamento da parte dell'ex non lo sorprende, perché Shaila ha sempre raccontato bugie per avere successo:

"Anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l’acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta!"

GF, cosa aveva rivelato Shaila Gatta sul suo ex fidanzato. La replica di Alessandro Rizzo

Qualche anno fa, Shaila Gatta si è resa protagonista di una rivelazione a proposito della fine di una relazione tossica, con un ex fidanzato che le aveva rivolto violenza psicologica e l'aveva ferita. Nel suo racconto la ballerina non nascondeva di aver avuto molta paura del suo ex, di cui non rivelava nulla, se non che era un collega ballerino.

Arrivò a raccontare di essere stata umiliata e che la notte di Natale l'aveva lasciata sola fuori al suo palazzo alle 3 di notte:

"Diceva che io valevo zero, che lavoravo solo grazie a lui. Mi rubava i soldi dal portafoglio, mi ha fatto il regalo di anniversario con 200 euro miei, che infatti non trovavo più. Mi umiliava! Diceva che non mi sapevo vestire e sceglieva lui gli abiti, che ero brutta. Una notte, a Natale, sono rimasta sotto il suo palazzo alla 3 di notte: ero andata a casa dai miei, ero tornata per stare con lui ma non mi ha fatta entrare. Anche quando non ero più innamorata, non riuscivo a uscirne."

All'epoca, Alessandro Rizzo rilasciò un'intervista a Fanpage.it nella quale ammetteva di essere lui l'ex in questione, ma smentiva con forza tutte le affermazioni di Shaila Gatta:

"Chi alla fine ne è uscito danneggiato psicologicamente sono stato io. Prendevo calmanti, soffrivo di attacchi di panico. Ho avuto problemi seri, mi sono annientato. Non lavoravo più, non facevo più nulla. Sono cose che sanno tutti, sono cose reali."

