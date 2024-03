Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti replica alle feroci critiche sui suoi attacchi: "Stavo recitando"

Gossip TV

Dopo gli attacchi feroci contro Sergio D'Ottavi, Beatrice Luzzi e persino contro la figlia Greta, Marcella Bonifacio, madre dell'ex tentatrice, ha voluto fare delle precisazioni.

I video postati ieri da Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti contro Sergio D'Ottavi, Beatrice Luzzi e la figlia Greta, sono diventati in poche ore virali per le durissime parole e gli attacchi della donna che ha offeso i fan della Luzzi, definendo l'attrice romana una donna ipocrita e affermando di non riconoscere più la figlia tanto da volerla portare dallo psichiatra appena uscirà dalla Casa. Non è la prima volta che la signora Bonifacio attacca i protagonisti del Grande Fratello, già in passato ha attaccato pesantemente Simona Tagli offendendola anche sul lato estetico. Sommersa dalle critiche, oggi la madre di Greta ha voluto precisare che stava semplicemente recitando (anche se non tutti le credono).

Ecco cosa ha dichiarato su Instagram e su TikTok:

"Buongiorno. Allora, arriviamo al dunque. Vi faccio questo video per farvi capire semplicemente che io ieri ho fatto un test. Ho fatto un test perché volevo vedere veramente in quanti di voi arrivano a percepire e capire che io stessi recitando. E sapete perché? Perché sapevo che quei video andavano virali in quella maniera. E sapete perché l’ho fatto? Non perché io sia pazza perché non lo sono. Sono preparata a ricevere i messaggi terribili che hanno scritto dappertutto. Invece l’ho fatto semplicemente perché voglio combattere questa battaglia sulle persone più deboli, sulle persone che non sono preparate…E vi ricordo Vincent, che si suicidò in live."

"Detto questo vi faccio una domanda: una persona che istiga, anche la più forte, è giusto che venga attaccata con quelle parole? A prescindere che una persona possa sbagliare, però secondo me bisognerebbe un attimino limitarsi e pesare le parole perché siamo tutti umani e i social vanno utilizzati per costruire, non per distruggere nessuno…Per far ragionare le persone e migliorarle, non distruggerle."

