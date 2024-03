Grande Fratello, la madre di Greta Rosetti e Monia La Ferrera commentano la lite tra Josh e Varrese

Gossip TV

Ieri, a tarda notte, sfiorata una rissa tra il fratello di Greta, Josh Rossetti e Massimiliano Varrese, finalista del Grande Fratello. L'intervento della madre dell'ex tentatrice e della fidanzata.

Ieri, a tarda notte, è stata sfiorata una rissa tra il fratello di Greta, Josh Rossetti e Massimiliano Varrese, finalista del Grande Fratello. Sembra che la causa di tutto sia stato un applauso ironico di Varrese indirizzato all'ex gieffina (e sua ex fidanzata) Monia La Ferrera che ora è la fidanzata del fratello dell'ex tentatrice.

Grande Fratello, la madre di Greta e la fidanzata Monia difendono Josh Rossetti

Le immagini hanno mostrato del fratello di Greta inveire contro una macchina nella quale appunto c'era Varrese anche se non si è visto dai vetri oscurati della vettura. Josh, su Instagram, ha affermato di essere stato provocato dall'attore romano che non ha nemmeno voluto affrontarlo faccia a faccia per un chiarimento. A dire la loro, sono intervenute anche la madre di Greta e di Josh, Marcella Bonifacio, e la stessa Monia che era presente al momento della lite.

"Adesso ve lo dico io - ha dichiarato Marcella su Instagram - Monia venne presa casualmente e poi gli autori scoprirono un collegamento con Massimiliano Varrese quindi costruirono tutto questa dinamica per portalo in finale. E adesso lo dico perché io sono la voce della verità. Dico le cose come stanno. Detto questo, lui esce fuori e dice a Monia "brava brava" perché Monia doveva reggere il giochino invece dentro lei si è rifiutata. In puntata poi Signorini ha detto a Massimiliano che Monia stava insieme a Josh quindi gli ha rovinato i piani! Ti è andata bene perché il padre di Heidi avrebbe fatto peggio"

"Ti invito a fare le scuse pubblicamente, ti devi vergognare di istigare un ragazzino di 26 anni che potrebbe essere tuo figlio". Sfido chiunque che viene istigato in quella maniera...bisogna avere rispetto e doveva stare in silenzio."

Anche Monia La Ferrera replicando ad un utente ha difeso il suo fidanzato:

"Il mio compagno potrebbe dare lezioni a molti uomini su come una donna dovrebbe essere trattata."

