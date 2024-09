Grande Fratello, la dirigenza dell'Avimec Volley Modica pronta ad agire legalmente contro Javier Martinez

Gossip TV

La società sportiva della squadra di pallavolo Avimec Volley Modica è pronta ad agire legalmente contro Javier Martinez, concorrente ufficiale del GF. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Poche ore fa, il quotidiano Il Corriere dello Sport ha rivelato che la partecipazione di Javier Martinez al GF potrebbe comportare per il pallavolista seri problemi. Il gieffino, infatti, che solo ieri 16 settembre, ha fatto il suo ingresso nel reality di Canale5, avrebbe violato gli accordi di un contratto stipulato con l'Avimec Volley Modica, squadra del campionato A3 in cui milita. Un comportamento che ha provocato la reazione del presidente della società, Enzo Aprile, che ha confermato l'intenzione di procedere per vie legali.

GF, azioni legali contro Javier Martinez: "Comportamento inaccettabile!"

Come rivelato dal sito iVolley Magazine in un articolo di qualche giorno fa, l'ingresso di Javier Martinez al GF ha provocato un certo subbuglio nella squadra dell'Avimec Volley Modica. Il pallavolista vi ha militato dal 2020 al 2022, ma a maggio scorso ha stipulato un altro contratto per la stagione 2024/2025.

Tuttavia, per partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini, il pallavolista ha ignorato totalmente i termini dell'accordo con la società e, senza fornire alcuna motivazione, non si è presentato alle convocazioni, mettendo a rischio la squadra. Per i danni all'immagine causati da Martinez e la totale mancanza di rispetto mostrata, il presidente dell'Avimec, Enzo Aprile, ha confermato l'intenzione di procedere per vie legali:

"Non ci aspettavamo un comportamento così poco professionale da parte di Martinez. ma prendiamo atto di questo e dopo aver fatto delle attente valutazioni ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti per tutelare l’immagine dell’Avimecc Volley Modica e soprattutto per fare in modo che questo suo comportamento così scorretto non rimanga impunito."

Martinez - ha proseguito Aprile - si è accordato per la partecipazione al GF dopo aver firmato con l'Avimec Volley Modica e di conseguenza il suo tesseramento e trasferimento sono avvenuti prima della chiusura del mercato. Ma, ora, la sua assenza costringe la società a tornare sul mercato per trovare un sostituto, creando gravi disagi alla squadra e mettendone a rischio la performance in campionato:

"Ci arreca un grosso danno perchè nonostante la rosa sia completa in tutti i ruoli e abbiamo piena fiducia su chi lo dovrà sostituire nelle prime uscite stagionali saremo costretti a iniziare la stagione con un elemento in meno nel nostro roster, perchè chi andrà a riempire la casella lasciata vuota da Martinez non potrà essere impiegato prima della quarta giornata."

Per finire, ha concluso Aprile, l'intenzione è anche quella di denunciare il comportamento inaccettabile di Martinez agli organi competenti della FIPAV, la Federazione Italiana di Pallavolo, "affinchè sia fatta chiarezza e siano adottati i giusti provvedimenti nei suoi confronti".

