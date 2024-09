Grande Fratello, Javier Martinez rischia una causa legale a poche ore dall'ingresso nel reality: ecco perché!

Gossip TV

Javier Martinez ha varcato da meno di 24 ore la porta rossa del GF, ma sembra che il suo ingresso possa comportare per lui una causa legale. Ecco perché!

Javier Martinez potrebbe dover dire già addio al Grande Fratello? Il gieffino, entrato ieri sera, lunedì 16 settembre, nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality di Canale5, rischierebbe una causa legale, stando a ciò che ha rivelato Il Corriere dello Sport.

Javier Martinez nei guai a poche ore dall'ingresso al GF: il concorrente rischia una causa legale

Come svela Il Corriere dello Sport, prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini, Javier Martinez era parte di una squadra di pallavolo, con la quale aveva firmato un contratto. Il team in questione è l'Avimecc Modica, squadra siciliana nella quale Martinez ha già giocato dal 2020 al 2022.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, per la stagione 2024/2025, Martinez aveva raggiunto un accordo che prevedeva la sua presenza a un raduno con tenici e compagni. Tuttavia, l'ex protagonista di Uomini e Donne e Temptation Island ha preferito partecipare ai provini per il GF e all'avventura nella Casa. Ma, così facendo:

"Ha spiazzato la società siciliana, [Martinez] non ha fornito adeguate motivazioni per giustificare la sua assenza e il mancato rispetto degli obblighi contrattuali. Per questo l'Avimecc è ora pronta a passare alle vie legali, anche perché se Javier dovesse andare fino in fondo all'esperienza nel reality tornerebbe in campo solo nel mese di marzo 2025"

PDate queste informazioni, sembra che per Javier la vita fuori dal GF potrebbe complicarsi presto, se davvero la squadra deciderà di proseguire attraverso una causa legale contro il pallavolista.

GF, chi è Javier Martinez?

Javier Martinez è nato in Argentina nel 1995 e vi resta per i primi 12 anni della sua vita, per poi trasferirsi in Italia con la sua famiglia. Grazie alla sua altezza - circa 192 cm - inizia fin da subito a giocare a pallavolo e inizia una carriera attiva come pallavolista, militando in diverse squadre italiane.

Nel 2019 è uno dei tentatori di Teptation Island, come tentatore di Ilaria Teolis, che ha partecipato al reality delle tentazioni insieme al fidanzato, poi diventato ex, Massimo. Dopo il docu-realitu sui sentimenti, è protagonsita anche di Uomini e Donne, dove si presenta per corteggiare la tronista Sara Tozzi. Nonostante l'interesse di Sara per lui, una serie di segnalazioni sul suo conto spingolo la tronista a decidere di allontanarlo.

Al suo ingresso, il nuovo gieffino si è trovato a offrire delle rose rosse a tutte le coinquiline della Casa, perché nella sua vita non ha mai regalato rose a una donna, ritenendolo un gesto troppo impersonale.

