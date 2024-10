Grande Fratello, la crisi di Jessica Morlacchi: "Non riesco a stare qui, mi ammalo"

Gossip TV

Continua il momento difficile di Jessica Morlacchi al Grande Fratello. La cantante ha ripetutamente espresso la volontà di lasciare il reality.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Rischio di diventare matta qui dentro"

In una recente conversazione con Clayton Norcross, Jessica ha ribadito la sua intenzione di andarsene, spiegando il motivo del suo disagio:

“Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessa minimamente, perché ho molto fuori, ho molte cose importanti, il lavoro"

Quando Clayton le ha chiesto cosa l'avesse spinta a partecipare al programma, lei ha ammesso di non aver previsto una situazione del genere.

"Non immaginavo fosse così. Pensavo ci fossero confronti veri, ma non credevo di trovarmi davanti a persone così strane e false. Nella mia vita fuori frequento solo persone autentiche, non sono abituata a questo tipo di dinamiche. Io vivo nella tranquillità e nel silenzio, quindi qui dentro è molto difficile per me".

La frustrazione di Jessica era già emersa in un precedente confronto con Helena Prestes, dove aveva espresso la sua distanza emotiva dal resto dei concorrenti:

"So già che una volta fuori, non avrò più nulla a che fare con alcune persone qui dentro. Siamo troppo distanti. Vivono in una realtà che non mi appartiene e che non può arricchire la mia vita. Al contrario, mi sento in trappola qui dentro, non posso essere me stessa come lo sarei nel mondo reale. Qui devo usare parole diverse, non posso parlare come vorrei, ma la verità è che non ho nemmeno voglia di farlo, perché non mi interessa ascoltare certe persone".

Il disagio crescente di Jessica sembra quindi radicato nella sua incapacità di adattarsi a un ambiente che percepisce come distante dai suoi valori e dalla sua quotidianità. La cantante si sente fuori posto, isolata e costretta a interagire con persone con cui non ha nulla in comune, al punto da sentirsi soffocata e prigioniera. La situazione sembra aggravarsi giorno dopo giorno, spingendo Jessica a desiderare con forza di abbandonare l’esperienza del Grande Fratello.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è una cantante italiana, nota al grande pubblico soprattutto per essere stata la voce principale del gruppo pop Gazosa, che ebbe un grande successo nei primi anni 2000. Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica ha iniziato la sua carriera musicale in giovane età, raggiungendo la popolarità a soli 14 anni con il brano "www.mipiacitu," un vero tormentone che vinse il Festival di Sanremo nella sezione giovani nel 2001. Il gruppo Gazosa ebbe altri successi come "Stai con me (Forever)" e "Una notte e forse mai più", prima di sciogliersi nel 2003. Dopo la fine della carriera con i Gazosa, Jessica Morlacchi ha intrapreso un percorso solista e ha partecipato a diversi programmi televisivi musicali, tra cui Tale e Quale Show nel 2019, dove si è distinta per le sue interpretazioni. Nel 2020 ha partecipato anche a Ora o mai più, un programma condotto da Amadeus in cui cantanti del passato tentano di rilanciarsi sulla scena musicale, confermando le sue doti vocali.

