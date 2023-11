Grande Fratello, la confessione inedita di un ex concorrente su Heidi Baci: ecco cosa ha rivelato

Gossip TV

Claudio Roma ricorda la sua esperienza al Grande Fratello e svela: "Heidi faceva quello che poi ha fatto con Varrese".

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 novembre 2023 su Canale 5. A commentare le ultime dinamiche ci ha pensato l'ex gieffino Claudio Roma che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, si è lasciato andare a una confessione inedita su Heidi Baci.

Claudio Roma e le parole su Heidi Baci

A distanza di alcune settimane dalla sua eliminazione dal gioco, Claudio Roma ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha fatto un bilancio del suo breve percorso nella famosa Casa del Grande Fratello:

Ho cercato di andare d’accordo con tutti, di essere gentile, ma venivo ignorato. È una vita che combatto con persone che hanno pregiudizi nei miei confronti e, quindi, ho cercato di pormi con molta umiltà. Ma nessuno si interessava a me, nessuno mi ha chiesto della mia vita, sembrava proprio che mi evitassero. E per me è stata molto dura perché non ho mai elemosinato attenzioni. Forse intuivano il mio carattere, mi vedevano come un leone travestito da pecora e mi tenevano lontano per paura che mi mettessi al centro dell’attenzione.

Dopo aver commentato il comportamento dei concorrenti ancora in gioco al Gf, l'ex protagonista del reality show ha ammesso di essere stato colpito da Heidi Baci:

Lei è astuta e intelligente. I primi giorni scherzavamo molto. Le dicevo che era la mia bambolina e lei rideva, faceva quello che poi ha fatto con Varrese. Ma ero più sereno di lui, sapevo benissimo che mi avrebbe preso in giro e non volevo fare la sua stessa fine [...] Se ci fosse stata una ragazza che mi piaceva, sarei ancora lì. Sono tutte brave ragazze, carine, ma niente di più.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Valentina Modini

Claudio ha poi parlato della sua attuale situazione sentimentale rivelando di essere alla ricerca della sua donna ideale:

Il mio istinto è sempre stato quello di sistemarmi. Non mi piace avere tante donne, ne vorrei solo una ma quella giusta perché, da quando ho 19 anni e ho deciso di mantenermi da solo, mi è mancata la mia famiglia. E, spostandomi molto, non ho mai avuto tanti amici. Ho sempre visto le mie fidanzate come un punto di riferimento. Sono venuto a Roma forse anche per cercare la donna della mia vita.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.