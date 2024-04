Grande Fratello, la confessione di Fiordaliso su Giuseppe Garibaldi: "Lui è cotto"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello, Fiordaliso, parla dell'interesse di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi.

Vittorio Menozzi in questi giorni ha festeggiato 24 anni e al suo compleanno erano presenti parecchi concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Una vera e propria rimpatriata! Alla festa, infatti, c’erano Marco Fortunati, Giselda Torresa, Perla Vatiero, Mirko Brunetti, Rosy Chin, Federico Massaro, Angelica Baraldi, Paolo Masella, Letizia Petris, Greta Rossetti, Valentina Modini, Stefano Miele e il calzolaio Lorenzo Remotti. Tra i grandi assenti Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

Fiordaliso vuota il sacco sui Beabaldi

Fiordaliso e Giuseppe Garibaldi non hanno partecipato alla festa di compleanno di Vittorio Menozzi per via di alcuni impegni lavorativi. A rivelarlo sono stati proprio i diretti interessati. I due ex amati concorrenti del Grande Fratello si sono rivisti e hanno deciso di fare una diretta su Instagram per rispondere ad alcune curiosità dei loro fan.

Fiordaliso ha anche colto l'occasione per dire la sua sul rapporto tra Giuseppe e Beatrice Luzzi. Senza troppi giri di parole, la cantante di Non Voglio Mica La Luna ha detto che secondo lei Garibaldi è cotto e innamorato della discussa finalista dell'ultima edizione del Gf:

Leggi anche Angelica Baraldi spiazza su Greta Rossetti

Che cosa Penso? Ma è chiaro. Lui è innamorato cotto come una pera. Queste sono cose nostre. Ragazzi è innamorato. Io spillo la verità? Bravi, lo stanno dicendo loro. Se anche Bea è innamorata? Di Bea non lo so, quello lo deve dire lei. Però io che conosco lui posso dire che qui c’è una bella cotta in corso. Mi limito a dire il mio pensiero. Se non posso parlare? Capite…voi capite in che situazione sono adesso?! Però ho detto quello che credo e che vedo e ripeto che è cotto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.