Grande Fratello, l'ex fidanzato di Anita Oliveri assente dal lavoro "è stato in ospedale"

Nuove indiscrezioni sull'ex fidanzato di Anita che da pochi giorni si è lasciata andare alla passione con Alessio Falsone.

Nuove indiscrezioni sull'ex fidanzato di Anita Oliveri, Edoardo Sanson. La scorsa settimana, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione sul giovane che, secondo quanto ha riferito un utente, starebbe malissimo e non vorrebbe mai più vedere la Oliveri dopo che quest'ultima ha iniziato una relazione con Alessio Falsone, 31enne milanese entrato poco più di un mese fa al Grande Fratello.

Oggi, sempre dalla Marzano, giunge la voce di un utente che "Edoardo si sarebbe assentato dal lavoro da una settimana":

"Mia cugina lavora per Edoardo Sanson, ha detto che è da una settimana che non si fa vedere in ufficio e sanno che è stato anche all’ospedale ma non si sa cosa abbia avuto”, si legge dall'esperta di gossip.

L'indiscrezione ovviamente va presa con le pinze e al momento non c'è alcuna ufficialità, tuttavia è plausibile pensare che il giovane romano non sia affatto contento dell'inaspettato cambiamento di rotta della sua storica (ex) fidanzata. La Oliveri, ha sempre affermato di essere fidanzata nel corso della sua lunga permanenza nel reality show e il giorno di San Valentino ha ricevuto una sorpresa proprio da Edoardo con reciproche dichiarazioni d'amore e promesse future.

Nel corso della puntata di ieri, Giampiero Mughini tra gli ex concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello, ha criticato duramente l'atteggiamento di Anita

"Come si fa a vivere come se niente fosse tutto questo? Edoardo che è stato accolto con occhi sbigottiti di passione, lucenti. E adesso viene triturato televisivamente. Per me è tutto orrendo, tutto poteva essere posticipato"

