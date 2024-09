Grande Fratello, l'attacco di Gabriele Parpiglia sul cast del reality: "Alfonso Signorini diceva ca**te enormi"

Gossip TV

Il giornalista Gabriele Parpiglia, senza freni sul conduttore del Grande Fratello e direttore di Chi, Alfonso Signorini.

Gabriele Parpiglia ha lavorato per molti anni nella redazione del settimanale Chi, instaurando un rapporto professionale stretto con Alfonso Signorini, il direttore della rivista. Oltre al lavoro su Chi, Parpiglia ha collaborato in qualità di autore a diverse edizioni del Grande Fratello Vip, affiancando Signorini anche nel celebre reality show di Canale 5.

Gabriele Parpiglia contro Alfonso Signorini: "Svoltami questo GF, ti adoro, sei il mio mito, lavorerai in questo mondo, non ci perdiamo"

Tuttavia, qualcosa sembra essersi incrinato nel loro legame professionale. Parpiglia, infatti, non è più una delle firme della rivista e non fa più parte del team che organizza il GF Vip. Attraverso vari post sui social media, in particolare su Instagram, ha lasciato intendere chiaramente che la sua collaborazione con Signorini è ormai finita. Anzi, ha fatto trapelare che ci sono questioni irrisolte tra di loro, suggerendo un forte risentimento.

In diversi messaggi, Parpiglia ha accennato a volersi "togliere qualche sassolino dalla scarpa", un'espressione che sembra riduttiva rispetto al suo stato d'animo, considerando la veemenza con cui si è espresso recentemente. Il giornalista sembra infatti avere dei veri e propri "macigni" da affrontare, come dimostrato da una storia particolarmente critica nei confronti del conduttore del GF Vip. La tensione tra i due è venuta a galla anche in seguito a una recente intervista rilasciata da Alfonso Signorini. In quest'ultima, Signorini ha spiegato che il suo obiettivo per la nuova edizione del Grande Fratello è quello di recuperare l'atmosfera di leggerezza e divertimento delle prime stagioni, che, a suo avviso, è stata compromessa dall'eccessiva presenza di trash e cattivo gusto negli ultimi anni. Ha citato come esempio positivo le edizioni con personaggi come Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Cristiano Malgioglio e le sorelle Selassié, dichiarando di voler riportare lo show a quell’epoca più leggera e genuina.

La reazione di Parpiglia a queste dichiarazioni non si è fatta attendere ed è stata decisamente dura. Attraverso un post al vetriolo su Instagram, Parpiglia ha accusato Signorini di fare promesse irrealistiche ai concorrenti per convincerli a partecipare, con frasi del tipo:

"Svoltami questo GF, ti adoro, sei il mio mito, lavorerai in questo mondo, non ci perdiamo"

"una serie di caz**te enormi” ha aggiunto poi Parpiglia. Che sia l'inizio di una "battaglia" tra i due ex colleghi di lavoro?

