Grande Fratello, l'amaro sfogo di Arnold Cardaropoli: "Non riesco a litigare e fare il finto amico" (VIDEO)

Gossip TV

La delusione di Arnold dopo l'ultima puntata del Grande Fratello.

Arnold Cardaropoli è stato il concorrente più votato alle Nomination durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Un risultato che non è per niente piaciuto al giovane che, subito dopo la diretta, si è lasciato andare a uno sfogo con gli altri gieffini in cui non ha nascosto i suoi dubbi e perplessità.

Arnold sbotta dopo la diretta del Gf

Arnold Cardaropoli si è lasciato andare a un duro sfogo con i suoi coinquilini per le numerose Nomination ricevute in diretta. Parlando con Samira Lui, Ciro Petrone e Lorenzo Remotti, il giovane concorrente del Grande Fratello ha rivelato di avere delle difficoltà a inserirsi nelle dinamiche del programma:

Non è che sono diplomatico perché non voglio fare discussioni, io sono una persona tranquilla. Preferisco essere buttato fuori come una persona che non si espone perché io sono fatto così. Faccio fatica ad andare contro la gente, a litigare...con le persone con cui mi sento a mio agio è diverso. Ci sono persone con cui non mi sento a mio agio. Non riesco a fare il finto amico. Se non riesco ad essere uguale con tutti, ben venga! Ci sono persone che io non ho mai visto.

Leggi anche Massimiliano Varrese sbotta nella notte: l'attacco a Beatrice Luzzi

A consolare il concorrente del Gf ci ha pensato Samira, che gli ha consigliato di non snaturarsi ma di continuare a mostrare sé stesso, in ogni sfumatura:

Ti capisco. Tu hai fatto un percorso che, almeno io, ho visto come una cosa assurda [...] Adesso che ti ho conosciuto non ti avrei mai votato. Loro ti hanno votato perché non hanno rapporto con te. Anche a me Alfonso ha detto che mi sto chiudendo. Tu devi essere te stesso, se fingi si vede è normale.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.