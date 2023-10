Grande Fratello, Massimiliano Varrese sbotta dopo la diretta: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi dopo la puntata del Gf: "Ridicola, sta giocando sporco".

Massimiliano Varrese è letteralmente sbottato nella notte nella Casa del Grande Fratello. Provato e stanco del comportamento assunto da Beatrice Luzzi, il concorrente non è riuscito a trattenersi e si è scagliato contro l'attrice accusandola di aver messo in atto una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco.

Duro sfogo di Massimiliano Varrese nella notte

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro per vivere serenamente la loro esperienza nella Casa del Grande Fratello. Subito dopo la puntata, infatti, i due si sono resi protagonisti di un nuovo botta e risposta. Come riportato da Biccy, tutto è iniziato mentre l'attrice stava parlando con gli altri inquilini per cambiare posto letto e l'uomo ha iniziato ad attaccarla: "Sono giorni che mi punzecchi e non ne posso più. Tu devi fare finta che io non esista qui dentro".

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata della Luzzi, che ha cercato di difendersi dalle accuse. Ma non è finita qua perché, non appena la discussa concorrente del Gf si è allontanata dal gruppo, Varrese è tornato alla carica accusandola di essere ridicola e falsa:

Ma questa cosa vuole dopo quattro settimane? Ma la smettesse che è ridicola! Dai basta non ne posso più mamma mia oh. Sono quattro giorni che mi punzecchia ogni giorno e poi fa finta che non è vero. Per carità di Dio. Non mi deve più rivolgere la parole, a me lei non mi deve proprio parlare. Mi deve lasciare in pace. Lo fa perché gli fa comodo. Lo fa perché vive di luce riflessa. Lei è una faina e adesso mi azzittisco che è meglio. Sta giocando sporco e sta recitando un ruolo.

