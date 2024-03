Grande Fratello, Josh Rossetti sbotta contro Sergio D'Ottavi: "Non mi piace per niente, buono solo a..."

Gossip TV

Josh Rossetti, fratello di Greta, una delle concorrenti del GF di quest'anno, ha espresso la sua opinione su Sergio D'Ottavi.

Ospite dell'ultima puntata di Turchesando, il programma radiofonico condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano, Josh Rossetti ha espresso il suo pensiero contro Sergio D'Ottavi, concorrente del Grande Fratello con il quale sua sorella Greta Rossetti ha intrapreso un'amicizia speciale nel progrmma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Josh Rossetti si scaglia contro Sergio D'Ottavi: "Non mi piace per niente"

Non è la prima volta che Josh Rossetti esprime la sua opinione su D'Ottavi, ammettendo di non aver particolare simpatia per il gieffino. Anche in questa occasione, non ha perso tempo e ha criticato apertamente il comportamento non solo di D'Ottavi, ma anche di Simona Tagli - con cui Greta ha avuto diverse discussioni -. Sullo spasimante della sorella ha dichiarato:

"Due persone: inevitabilmente Simona Tagli, non c’è bisogno neanche che io dica qualcosa perché abbiamo visto tutti. Si descrive da sola: all’età di Greta quello che faceva in confronto non è niente. L’altra persona è Sergio D’Ottavi perché Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergioche la coccola, le sta vicino ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella,Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti. Lui è ancora là dentro perché è aggrappato a lei. Si stanno unendo in amicizia, non per altro perché mia sorella la conosco e non è il suo tipo. Guardiamo gli ex di mia sorella, ha un canone abbastanza… bella com’è! Poi mi diranno che guardo solo la bellezza ma non guardo solo quello. A me sembra di vedere due gemelli siamesi: lei si muove e lui la segue, è la sua ombra. Anche meno! Noi siamo fatti così: lo stuzzicare, giocare, è un gioco soprattutto all’interno della Casa. Ma io lo so, non è il suo tipo e non lo sarà mai. Impossibile! Se lei mi dicesse che le piace? Le dico: “Buono per te!”. Lei è libera di fare quello che vuole ma non avrò mai il rapporto che ho con i suoi ex perché io ho visto che lui con Beatrice fa comunella e lei gli dice: “Dai baciala, dai fai dinamica".Sergio fa quello che gli viene chiesto"

Su Vittorio Menozzi, altro caro amico di Greta, Josh Rossetti ha dichiarato: "Loro sono amici. Ci sono molti video, anche prima che lei entrasse nella casa, lei commentava Vittorio, dicendo che era genuino, una bella persona, non diceva altro. Mia sorella non parla a casa. Non si mette a inventare dinamiche o altro."

Rossetti ha anche dichiarato chi, secondo lui, potrebbe vincere il GF:

"Chi vincerà? Ho già vinto io e Monia. Secondo posto Perla. Escludo mia sorella perché è presa di mira ma lei ha già vinto, ha fatto capire chi è realmente. Greta ha bisogno di personalità forti accanto, spero continui il rapporto con Perla. Ha bisogno di qualcuno che le faccia uscire le unghie e in questo Perla potrebbe aiutarla. Spero che questo rapporto possa continuare fuori e non solo all’interno della Casa. Io lo dicevo a lei prima di entrare che sarebbero andare d’accordo e ci ho azzeccato"

