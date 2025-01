Grande Fratello, Jessica sulla lite con Helena: "Sicuramente verrò rimproverata, mi prendo le mie responsabilità"

Gossip TV

Jessica Morlacchi ripensa alla grave lite avuta con Helena Prestes e mette in discussione il comportamento assunto da Stefania Orlando ed Eva Grimaldi nella Casa del Grande Fratello.

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani mercoledì 8 gennaio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Jessica Morlacchi è tornata a parlare della lite avuta con Helena Prestes e lanciato una bella frecciata alle Vippone Eva Grimaldi e Stefania Orlando.

Le confessioni di Jessica dopo lo scontro con Helena al Gf

Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di una triste pagina del Grande Fratello. La situazione tra le due concorrenti è completamente degenerata quando la modella brasiliana, esasperata dagli insulti e dalle offese, ha lanciato prima l'acqua fredda di un bollitore e poi il bollitore stesso verso la cantante romana. Un gesto gravissimo, che le costerà un provvedimento disciplinare.

Se da una parte, in molti hanno accusato Helena di aver superato il limite, dall'altra le continue provocazioni di Jessica hanno suscitato grande indignazione, sia nei telespettatori che tra gli stessi concorrenti ancora in gioco. Tra questi, Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che hanno cercato di capire i reali motivi che hanno spinto la modella a reagire in quel modo e consigliato alla stessa di prendersi le sue responsabilità.

Il comportamento assunto da Stefania ed Eva, però, ha fatto storcere il naso alla Morlacchi, che non ha nascosto i suoi dubbi e le sue perplessità. Parlando con Ilaria Galassi e Chiara Cainelli, infatti, la cantante ha rivendicato la scelta dei forti termini utilizzati durante la lite nella Casa e palesato incredulità rispetto alla vicinanza tra le due Vippone ed Helena:

A me fa molto strano il fatto che due persone così quadrate siano attratte da qualcuno così altalenante…Chiamiamo altalenante, perché sicuramente io verrò rimproverata per utilizzare i miei termini no? Che per me sono proprio sacrosanti perché è un mio pensiero, è una mia opinione. Quando io dico “la follia” parlo per me di follia e mi prendo le mie responsabilità. Quindi dico, una persona che credo sia così quadrata e posata, come ca**o fa ad essere attratta e sentirsi affine ad un carattere così? Come si fa?

Helena chiude con Zeudi

Helena Prestes continua a essere la protagonista indiscussa di tutte le dinamiche che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico di Canale 5. Nell'attesa di scoprire il suo destino nella Casa del Grande Fratello, la modella brasiliana ha affrontato Zeudi Di Palma per chiudere il loro rapporto speciale.

Dopo la violenta discussione con Jessica Morlacchi, Helena ha deciso di circondarsi solo di pochi coinquilini di cui si fida veramente. Tra questi, però, non figura più Zeudi. Durante il loro ultimo confronto, la concorrente brasiliana ha chiarito una volta per tutte la sua posizione sottolineando come, secondo lei, l'ex Miss Italia non sia pronta per iniziare una storia d'amore:

Io non voglio avere un rapporto sentimentale con te, voglio ridere e scherzare con te da amiche e approfittare dei momenti qui dentro. Cerco proprio di non pensare al gioco. Devi essere più sincera con te stessa. Sei una ragazzina prepotente. Tu devi crescere, io sono più grande di te e non ho voglia di convincere nessuno a stare con me. Siamo diverse, basta.

