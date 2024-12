Grande Fratello, Jessica Morlacchi sorprende su Helena Prestes: "So chi è, mi fido" (VIDEO)

Gossip TV

Nonostante i turbolenti e accesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una sorprendente confessione su Helena Prestes, definendola una donna limpida e trasparente.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa più spiata d'Italia, la cantante Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una sorprendente confessione sul suo turbolento rapporto con Helena Prestes.

La rivelazione inaspettata di Jessica su Helena

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Nonostante gli attriti passati e i durissimi scontri, anche per colpa di Luca Calvani, Jessica Morlacchi ha ammesso di apprezzare alcuni lati del carattere di Helena Prestes. Secondo la cantante romana, la modella brasiliana, nei suoi pregi e nei suoi difetti, si è sempre mostrata nella sua autenticità. Parlando con Shaila Gatta e Pamela Petrarolo, Jessica ha infatti confessato:

Io comprendo molto di più Helena, molto...almeno lei è dritta per la sua strada ed è sempre stata così. Ci sono periodi in cui ti ci scontri e altri in cui ci vai d'accordo. Tutta la vita Helena. Ormai l'abbiamo conosciuta. Mi fido del suo atteggiamento, se ti vuole provocare la conosco...io ormai la capisco nei suoi pregi e nei suoi difetti. So chi è! Se ti deve dire una cosa te la dice. La vedo trasparente.

Dopo tre mesi di convivenza, Jessica sente di conoscere molto bene Helena: ha capito quando vuole provocarla e quando, invece, vuole scherzare con lei. Se la ballerina ha ribadito il suo pensiero sulla modella brasiliana, la Petrarolo si è detta invece d'accordo con la Morlacchi. La componente de Le Non è la Rai ha anche rivelato di riconoscerle un grande pregio, ovvero quello di saper disinnescare e di non portare mai rancore:

Io ho un buon rapporto con lei. Non è cattiva, è un libro aperto. Una cosa l'ho notata e trovo che sia un bel pregio per me...è una donna che, anche se arriva a un punto molto alto di discussione, disinnesca subito e poi non è rancorosa. In questo mi ci ritrovo tantissimo. È limpida.

Helena e Zeudi sempre più vicine

Helena Prestes è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello. Con la sua schiettezza, forza e fragilità, la concorrente brasiliana è riuscita a conquistare milioni di telespettatori e a far ricredere anche alcune concorrenti del gioco come Jessica Morlacchi. Sul fronte delle dinamiche amorose, invece, il suo percorso è ancora molto confuso.

Dopo aver chiuso con Lorenzo Spolverato ed essersi allontanata da Javier Martinez, infatti, Helena sembra essersi invaghita di Zeudi Di Palma. Da quando quest'ultima è entrata nella Casa, infatti, le due concorrenti sono diventate inseparabili e non perdono occasione di passare del tempo insieme. Ripensando al video mostrato in diretta da Alfonso Signorini circa il suo avvicinamento all'ex Miss Italia, la modella brasiliana ha confessato a Luca Calvani di essersi emozionata: "Era intenso quel video. Quando lei toccava i miei capelli, mi batteva il cuore. Era tutto molto intenso".

Cosa succederà tra Helena e Zeudi? Decideranno di ascoltare i loro sentimenti e viversi questa bella e speciale amicizia nella Casa? Ricordiamo che entrambe questa settimana sono al televoto insieme a Lorenzo, Bernando, Javier ed Emanuele. L'appuntamento con il reality show di Signorini è per il prossimo lunedì 23 dicembre 2024 in prima serata su Canale 5.

