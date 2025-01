Grande Fratello, Jessica Morlacchi sciocca tutti: "Elodie è mia cugina"

Gossip TV

Jessica Morlacchi, attuale concorrente del GF, e la nota cantante Elodie sono cugine: la confessione scioccante della gieffina!

Nella Casa del Grande Fratello una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione è sicuramente Jessica Morlacchi. L'ex vocalist dei Gazosa, di recente, ha sconvolto tutti con una confessione. A quanto pare una delle cantanti della scena musicale italiana è sua cugina: stiamo parlando di Elodie.

GF, Jessica Morlacchi ed Elodie sono cugine: la confessione della gieffina

Jessica Morlacchi è stata al centro di molte chiacchiere nelle ultime settimane, a causa del suo legame con Luca Calvani. La gieffina e l'attore si sono lasciati andare a effusioni e abbracci che, a detta di Jessica, si sono rivelati per lei ingannevoli. Nonostante sapesse dell'amore di Luca Calvani per il compagno Alessandro, Jessica si è illusa che tra lei e il gieffino potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Peccato che poi sia emerso che in realtà, il compagno di Calvani lo aveva incoraggiato a viversi fino in fondo l'avventura nella Casa del GF, tanto da suggerirgli, in un messaggio consegnato in un paio di calzini, di "osare" e indirettamente creare una dinamica con Jessica.

Nei giorni scorsi, tuttavia, archiviata la questione con Calvani, Jessica è di nuovo finita sulla bocca di tutti, ma questa volta per un motivo ben diverso. La gieffina, infatti, ha confessato qualcosa che ha scioccato tutti, compreso il pubblico a casa. Mentre ascoltava Black Nirvana, noto pezzo di questa estate di Elodie, con Stefania Orlando, Jessica ha rivelato un dettaglio sulla sua famiglia.

L'ex vocalist dei Gazosa ha, infatti, svelato qualcosa che ha sorpreso tutti i gieffini: Jessica ed Elodie sono cugine! La parentela è la seguente: le due sono cugine di secondo grado, poiché i loro nonni sono fratelli.

GF, Jessica Morlacchi è la cugina di una nota cantante: Elodie!

Nel corso dell'ultima puntata del 2024 del GF, andata in onda lunedì 30 dicembre su Canale 5, Jessica ha rivelato qualche altro particolare sulla parentela con Elodie.

La cantante ha ammesso di aver conosciuto per la prima volta sua cugina Elodie quando aveva solo 17/18 anni e la cantante di Black Nirvana era molto più piccola: "Ho conosciuto Elodie quando avevo 17-18 anni, lei è un po' più piccolina di me. Ci siamo abbracciate econosciute". Poi nel corso degli anni le due cugine si sono perse di vista, complice anche il trasferimento di Elodie in Puglia. Jessica ha rivelato di averla rivista poi ad Amici di Maria De Filippi, adolescente e con i capelli rosa: "L'ho rivista in tv, con i capelli rosa. Ora è diventata la splendida star pazzesca che è".

Jessica ha anche rivelato che Elodie sapeva della sua avventura al GF e, infatti, le ha scritto prima di entrare nel reality per farle un grande in bocca al lupo: "Mi ha scritto prima che entrassi al GF, è stata molto carina, mi ha scritto per farmi l'in bocca al lupo

Scopri le ultime news su Grande Fratello