Grande Fratello, Jessica Morlacchi confessa: "Soffrivo di ansia e depressione, non volevo più uscire di casa"

All'interno della Casa del GF, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una confessione sul suo passato, rivelando di aver sofferto di ansia. Ecco cosa ha raccontato,

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti più apprezzate della nuova edizione del Grande Fratello: entrata nella Casa più spiata d'Italia come una svampita Jessica Rabbit un po' svampita, l'ex cantante dei Gazosa ha poi tirato fuori gli artigli quando si è trattato di fronteggiare Yulia Bruschi. Nelle scorse ore è poi emerso un ulteriore lato della concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini: Jessica ha rivelato, infatti, di aver sofferto di ansia e depressione.

GF, Jessica Morlacchi rivela di aver sofferto di ansia e depressione

L'ex cantante dei Gazosa si è aperta con gli altri giefini e ha raccontato di alcuni momenti difficili affrontati durante la sua adolescenza. In passato, ha rivelato Jessica, ha sofferto di attacchi di panico e di depressione, al punto di non riuscire a uscire di casa, preferendo restare al chiuso, perché non se la sentiva neppure di alzarsi dal letto.

La gieffina ha rivelato che questo momento le è capitato proprio quando aveva intrapreso la sua carriera di cantante dei Gazosa. Il successo arrivato in così giovane età l'ha, infatti, sopraffatta e l'ha portata a soffrire di ansia. Questi attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti, tanto che due anni fa è esploso tutto:

"Nell'estate del 2002 ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del lavoro, il palco, i tour. Lo stress era tanto, mio padre non capiva. Verso i 18-19 anni gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti, mi capitava tutti i giorni. Vedevo bianco, mi buttavo per terra e non volevo camminare. Mi sono chiusa in casa, non ho avuto un'adolescenza normale."

Jessica ha rivelato di aver iniziato a soffrire di depressione e agorafobia, preferendo restare chiusa in casa, per non incontrare nessuno: "Dormivo tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Insieme alla depressione è arrivata l'agorafobia. Non prendevo più aerei, treni, volevo stare a casa".

GF, Jessica Morlacchi racconta delle sue paure e della terapia

La gieffina ha poi proseguito raccontando di aver intrapreso, raggiunti i 30 anni, un percorso psicologico che l'ha portata a stare meglio. L'ansia e il panico che l'avevano bloccata quando era solo un'adolescente erano peggiorati al punto tale che non riusciva a vivere una vita normale e aveva cercato aiuto, trovando attraverso la terapia la forza per andare avanti.

Jessica ha anche raccontato che oltre a un percorso di terapia ha affiancato l'assunzione di farmaci antidepressivi, in dosaggi lievi, che l'hanno aiutata a regolarizzare l'ansia e la paura:

"Ho iniziato ad andare dallo psichiatra dopo che con lo psicologo non aveva funzionato. Mi ha dato degli antidepressivi, non ad alto dosaggio, che ho preso per sei mesi. Dovevano calmare il mio cuore, appena sveglia aveva 145 battiti"

"Ora sto meglio, mi sono rimessa in sesto e so che ho perso tanto tempo della mia vita, questo mi fa rabbia" ha infine concluso la gieffina.

