Grande Fratello, Jessica Morlacchi a Yulia Bruschi: "Non ho paura a dirti che siamo identiche" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo e inaspettato confronto nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi: a poche ore dalla diretta, le due concorrenti sembrano essere arrivate a una tregua, quanto durerà?

Dopo essersene dette di tutti i colori, nella Casa del Grande Fratello è arrivata la tregua tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi? A poche ore dalla nuova puntata del reality show di Canale 5, le due concorrenti si sono rese protagoniste di un nuovo confronto che, questa volta, sembra promettere bene.

Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi a confronto

È tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 7 ottobre 2024 su Canale 5. Intanto, nella Casa più spiata d'Italia, Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi si sono rese protagoniste di un nuovo confronto. Tutto è nato durante una festa a tema Bridgerton dove gli autori hanno "costretto" ogni concorrente a ballare con la persona che aveva più vicino. "Duello fra titani, ci sarà sempre e solo odio. Io non la sopporto e non smetterò" ha dichiarato l'ex cantante riferendosi alla giovane toscana.

I concorrenti del Gf si sono poi recati in salone dove hanno hanno continuato a parlare del "comportamento esagerato" di Jessica, la quale ha ammesso di non riuscire a trovare un punto d'incontro con Yulia e di "non trovarla giusta per il gruppo". Sentendosi tirata in ballo, la giovane concorrente toscana ha deciso di intervenire e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Leggi anche Shaila chiude con Javier al Gf

Io nella vita ho talmente saputo incassare che per me le provocazioni sono diverse da questa cosa qua. Mi dispiace ma mi tange fino a un certo punto perché vedo una donna, che è molto intelligente e molto forte, che si perde in un niente. Potresti fare e dare molto di più. Non mi torna molto, non so perché hai questo atteggiamento nei miei confronti. Non so se è un gioco, una dinamica, se perché veramente non ti sto a genio. Sono stata estremamente educata. Quando sono entrata non avevo un carattere espansivo, ho bisogno dei miei tempi perché ho molto rispetto della mia persona. Sono subentrata in un contesto con persone che io non ho selezionato e quindi ho avuto bisogno dei miei momenti. Non ti avrei giudicata se tu avessi fatto lo stesso.

Il chiarimento tra Yulia e Jessica

Il botta e risposta tra Yulia e Jessica è continuato poi lontano dai loro compagni di gioco. Le due discusse concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello si sono infatti appartate in giardino dove si sono confrontate a cuore aperto. La prima a prendere la parola è stata la giovane toscana, che ha inaspettatamente confessato:

Fuori da qui io so anche, e lo sento, che tu sei una persona super simpatica, scherzosa, che non te la prendi così tanto…Forse saremmo state amiche fuori…Devi mettere da parte l’orgoglio, non per la paura di rimanere sola ma di perdere le persone che ti vogliono bene [...] Oltre a questo atteggiamento c’è una stima, che è sottile ma c’è.

Le confessioni della Bruschi hanno colpito la Morlacchi. Dopo aver ascoltato il pensiero della ragazza, infatti, l'ex cantante dei Gazosa si è lasciata andare ammettendo di trovarla molto simile a lei:

Vorrei che stessimo sullo stesso piano perché lo so che lì dentro c’è una leonessa…Anche se ho dieci anni in più ti di te non devo insegnare niente a nessuno ma potresti provare a contenerti. Io ho imparato a farlo anche se qua non sembra perché sono in un contesto con persone che non conosco e sento di dovermi difendere […] Quando ho detto che non sei forte è perché per me dentro di te c’è qualche altra cosa e siamo sullo stesso livello io e te. Uguale. Non ti considero una debole. Se parto è perché so che c’è una persona che parla la mia stessa lingua. Non lo nego, non ho paura a dirti che siamo identiche, lo sento.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.