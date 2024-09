Grande Fratello, Javier si apre con Shaila: "Sono scombussolato, non mi è mai successo" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Javier Martinez: l'ex tentatore di Temptation Island si apre con la ballerina e le dichiara l'interesse che prova nei suoi confronti.

Tempo di confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello per Javier Martinez. Subito dopo la puntata del reality show di Canale 5, l'ex tentatore di Temptation Island ha confidato alla ballerina Shaila Gatta i sentimenti che stanno crescendo per lei giorno dopo giorno.

Javier apre il suo cuore a Shaila

Ieri, giovedì 26 settembre 2024, su Canale 5 è andata in onda una scoppiettante puntata del Grande Fratello. Tra gli argomenti più discussi della serata l'avvicinamento tra Javier Martinez e Shaila Gatta, che subito dopo la diretta si sono appartati in giardino per parlare della loro situazione. Lo sportivo ha ammesso di sentirsi disorientato e troppo esposto:

Mi piaci. Mi sento delle volte fuori binario, non mi è mai successo. Trovarti in una situazione che non ha mai vissuto delle volte ti porta a dire "ok, torna con i piedi per terra ora". Non c'è niente che mi dia fastidio di te. Non so come gestire questa situazione. Mi sento scoperto, è palese che l'interesse c'è. Questa situazione mi scombussola. Non mi basterebbero le parole per parlare di te.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Javier, Shaila, incuriosita, ha cercato di comprendere meglio i sentimenti del concorrente del Gf:

Perché hai deciso di esprimere ciò che provi? Ti andava di farlo...Non c'è niente di male nel dire che ti piace una ragazza [...] Io conosco le risposte dentro di me. Tu sei libero di pensare ciò che vuoi. È giusto così. L'unico modo per conoscersi in questo contesto è parlare e confrontarci, non è semplice e lo capisco.

Complicità alle stelle tra Shaila e Javier

L'attrazione tra Javier Martinez e Shaila Gatta è ormai evidente a tutti, sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Ricordiamo che la ballerina ed ex allieva di Amici è al televoto e, quindi, rischia seriamente di dover abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini proprio sul più bello. Alla luce di questo, come decideranno di trascorrere il tempo insieme i due giovani gieffini? Si lasceranno trasportare dalle emozioni? E come reagirà Lorenzo Spolverato? Per scoprirlo non ci resta che seguire la prossima puntata, che andrà in onda lunedì 30 settembre 2024 in prima serata su Canale 5.

