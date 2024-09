Grande Fratello, gieffina si schiera dalla parte di Beatrice Luzzi e critica Shaila Gatta

Gossip TV

Dopo la diretta del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti si confronta con Amanda Lecciso schierandosi apertamente dalla parte dell'opinionista Beatrice Luzzi: "Quelle cose non mi piacciono".

Shaila Gatta è, senza ombra di dubbio, tra le protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello. Dopo essere stata criticata da Beatrice Luzzi, la giovane ballerina è finita nel mirino di Mariavittoria Minghetti, che subito dopo la diretta si è schierata apertamente dalla parte dell'opinionista.

Mariavittoria Minghetti si sbilancia su Shaila Gatta

Ieri, giovedì 26 settembre 2024, su Canale 5 è andata in onda una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello. Al centro delle dinamiche anche la ballerina Shaila Gatta, che è stata criticata da Beatrice Luzzi per il "comportamento ambiguo" assunto nei confronti degli altri ragazzi della Casa: "Usa questi ragazzi come se fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo".

Il pensiero della Luzzi è stato condiviso anche da un'altra concorrente. Stiamo parlando di Mariavittoria Minghetti che, subito dopo la diretta del Gf, si è lasciata andare a uno sfogo con Amanda Lecciso. Senza troppi giri di parole, la gieffina ha rivelato di essere d'accordo con l'opinionista circa il comportamento assunto da Shaila: "A me 'ste cose dei bally sexy non mi piacciono".

Mariavittoria e Tommaso a confronto

Dopo aver rivelato di non apprezzare gli atteggiamenti di Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti ha deciso di affrontare Tommaso Franchi per fare chiarezza sulla loro situazione. A grande sorpresa, però, il concorrente ha preso le distanze dalla gieffina ammettendo di non trovare punti in comune e di non sentire una connessione amorosa con lei come vorrebbe:

Non trovo punti in comune con te, mi sono reso conto di questo. Io non te l'avrei mai detta questa cosa, però volevo chiarire. La cosa è stata ingigantita. [...] Per me è una cosa campata in aria. Caratterialmente con te non mi trovo, non lo so. Io osservo parecchio e non mi ritrovo nei discorsi che fai. Vediamo che succede questa settimana.

