Grande Fratello, le pagelle della prima serata del reality!

Ieri, lunedì 16 settembre 2024, su Canale5 è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini torna alla conduzione, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi, con Rebecca Staffelli ancora alla sua postazione per raccontare i meme e le reazioni sui social. Un nuovo cast di concorrenti - 26 in totale - ha varcato la soglia della nuova e scintillante Casa del GF. Ma come ci sono sembrati i protagonisti del reality? Ecco le nostre pagelle!

GF, ecco le pagelle della prima puntata

Alfonso Signorini: provaci ancora, Alfonso!

Alfonso Signorini decide di ricordare a tutti chi è che conduce: si fa accogliere da una folla festante fuori all'ingresso della nuova Casa, entra in studio - in ritardo - con una macchina scintillante ed è l'unico che sembra davvero felice di essere in studio. Le sue battute non sono così ilari come vorrebbe e il pubblico ricorderà più le gaffe e gli scivoloni: dal cachet di Luzzi diviso in due alle ovvietà sui concorrenti. Ma si illumina quando annuncia la squalifica di Lino Giuliano, per il suo inaccettabile commento omofobo:

"Per onestà dobbiamo dire che si è scusato ed è parso a tutti molto sincero. Però questo tipo di contenuti offende non solo l’intera comunità LGBTQIA+, ma tutte le persone di buon senso. Quindi Lino non entra"

E, il sorrisetto finale appena accennato è la ciliegina sulla torta.Voto: 6,5 (provaci ancora, Alfonso!)

Cesara Buonamici: indovina chi viene a cena?

Cesara Buonamici fa gli onori di casa, entrando nello studio di Canale5, mentre Alfonso Signorini è impegnato a salutare il pubblico al di fuori della Casa. Composta, sorridente, accoglie anche Rebecca Staffelli creando con lei un breve siparietto. Ma quando sente pronunciare il nome di Beatrice Luzzi, sua collega opinionista per questa edizione, ha la stessa espressione di chi scopre che avrà a cena l'unica parente che proprio non sopporta. Ma mantiene la compostezza e accoglie la beniamina del pubblico del GF senza battere ciglio, senza un sorriso e senza tante moine. Voto 7- (per la sincerità)

Beatrice Luzzi: basta un poco di zucchero...

Ci avevano promesso Beatrice Luzzi e ci è arrivata Mary Poppins: è vero che "basta un poco di zucchero e la pillola va giù", ma sembra che per la sua prima puntata da opinionista, l'ex gieffina abbia deciso di aumentare il dosaggio di buonismo e dispensare sorrisoni e paroline dolci. "Che studio bellissimo, il più bello in cui sia mai entrata" e lo possiamo accettare, ma quando ha salutato Cesara con un "Da lei ho sentito solo parole belle su di me in studio" abbiamo per un attimo pensato che forse abbiamo visto una versione diversa del GF lo scorso anno. Voto 6 (di incoraggiamento a cacciare lo spirito Luzzi che tanto l'ha resa famosa)

Le Nonèlarai, alias Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere: la vita fuori dallo schermo non è poi così male (ma la tv è meglio)

Non ricordiamo già più i loro nomi, ma una cosa è certa: il troppo stroppia. Nella clip di presentazione ammettono che dopo l'esperienza in tv hanno intrapreso una vita "normale". Sono diventate mamme, hanno trovato lavori da comuni mortali. Insomma, sono la dimostrazione che la vita lontana dall tv è bella. Poi, però, sono entrate e i decibel impiegati per manifestare l'entusiamo (un po' fake?) per ogni angolo della Casa ci hanno lasciato un po' interdetti. Quando poi hanno citato Gianni Boncompagni e hanno iniziato a completare le frasi l'una dell'altra, con ammiccameti vari, l'effetto vintage è stato servito. Insomma, non puoi togliere una ragazza da Non è la Rai... Voto: 5,5 (con la speranza di un miglioramento).

Tommaso Franchi: dove l'abbiamo già visto?

Originario di Siena e idraulico di professione, Tommaso entra nella Casa dicendo di non aver mai visto una puntata del Grande Fratello. Dato che vive in campagna con la sola compagnia della mamma, allora, ci si chiede da dove abbia saputo dei provini e dell'esistenza di Cinecittà. Una storia che, nel 2024, non è che stia molto in piedi e che potrebbe stufare presto il pubblico. Quella del ragazzotto di antichi valori, dal carattere bonario e dal fisico imponente (Paolo Masella, sei tu?) è qualcosa di già visto e sentito. Voto: 5 (ma proviamo a dargli fiducia)

Enzo Paolo Turchi: balla che ti passa

Nella sua clip di presentazione riepiloga la sua lunga carriera in tv, snocciolando grandi nomi e programmi vari, tanto che forse potrebbe essere il vero (e unico?) vip di questa edizione. Poi entra in studio lanciandosi nel famoso ballo di Pulp Fiction e coinvolgendo Rebecca Staffelli, un po' come John Travolta e Uma Thurman. E, mentre il pubblico esulta e lui sembra divertirsi, arriva la telefonata della moglie Carmen Russo a rimetterlo in riga: "Nel ballo originale non c'era tutta questa intimità" dice Russo, ricordando anche a Rebecca Staffelli di "non allargarsi troppo". Voto 7 (balla che ti passa)

