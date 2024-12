Grande Fratello, Javier Martinez e Chiara Cainelli "se la intendevano già a Uomini e Donne": la segnalazione

Gossip TV

Una recente segnalazione svela che i due concorrenti del GF Javier Martinez e Chiara Cainelli abbiano avuto già un'intesa quando erano entrambi corteggiatori a Uomini e Donne.

Al Grande Fratello sembra essere scoppiata la passione tra Javier Martinez e Chiara Cainelli: il pallavolista argentino e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono lasciati andare a un bacio appassionato. Ma non tutti sembrano credere alla genuinità della nuova coppia. E, infatti, un ex concorrente del reality show di Canale 5 ha rivelato che "i due se la intendevano già quando erano entrambi corteggiatori a Uomini e Donne".

GF, Javier e Chiara "se la intendevano già a Uomini e Donne"

Tra Javier Martinez e Chiara Cainelli è esplosa la passione al Grande Fratello: la coppia, infatti, a seguito dei primi tentativi di conoscenza, si è lasciata andare a un bacio che ha fatto sospirare i fan della coppia. Javier, nei mesi precedenti, non è stato particolarmente fortunato in amore, dato che inizialmente aveva subito il fascino di Shaila Gatta, che gli aveva preferito Lorenzo, per poi avvicinarsi a Helena Prestes, ma senza che tra loro ci fosse qualcosa in più di un'amicizia.

L'ingresso di Chiara Cainelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non aveva suscita nel pallavolista alcun interesse, ma dopo alcune conversazioni con a ragazza, Javier aveva confessato a Maria Vittoria Minghetti di esserne rimasto colpito. Da lì, erano nati tra i due diversi incontri e confronti, tanto che li si poteva vedere spesso accocolati sui divani della Casa intenti a chiacchierare con sguardi languidi. Poi, nelle scorse ore, finalmente è scoppiato un bacio appassionato. Che questa sia la volta buona per il pallavolista?

Se però le sue fan sono già in delirio per la nuova coppia, da fuori la Casa arriva una segnalazione che minaccia di infrangere l'idillio. A riportare l'indiscrezione è l'ex gieffino Biagio D'Anelli che, sul suo profilo TikTok, ha rivelato che i due gieffini non erano poi così estranei l'uno all'altra.

GF, la passione tra Javier e Chiara è reale o un gioco ben orchestrato?

In un video pubblicato su TikTok, Biagio DAnelli ha rivelato che sia Javier sia Chiara, essendo stati entrambi ex corteggiatori di Uomini e Donne, questa passione scoppiata improvvisamente al GF risalirebbe a molto tempo prima! Secondo l'ex concorrente del GF, infatti, i due custodirebbero un comune segreto: la loro conoscenza non sarebbe nata al GF, ma avrebbe avuto origine nel dietro le quinte del noto dating show di Canale.

"Javier e Chiara. Una conoscenza segreta, sbocciata al Grande Fratello. Ma già in tempi non sospetti, a Uomini e Donne, tutti e due corteggiatori, se la intendevano dietro le quinte. Mi auguro che Alfonso Signorini faccia questa domanda e scardini questo segreto" ha dichiarato nel suo filmato D'Anelli, lasciando così intendere che i due si sarebbero già frequentati o comunque abbiano avuto un certo interesse l'uno per l'altra ai tempi dei loro percorsi come corteggiatori.

E che la ritrovata vicinanza al GF abbia fatto riaffiorare quell'interesse che erano nato nel backstage di Uomini e Donne. Che sia questo il motivo per cui Javier si è subito avvicinato all'ex corteggiatrice?

