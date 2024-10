Grande Fratello, Javier a cuore aperto con Shaila: "Non riesco a guardarti con occhi diversi", e lei torna sui suoi passi

Gossip TV

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello. Shaila Gatta riapre le porte a Javier Martinez e chiude con Lorenzo Spolverato. Nelle ultime ore il "quadrilatero" che si è instaurato tra l'ex velina, Javier, Lorenzo ed Helena ha avuto nuovi e sorprendenti sviluppi.

Grande Fratello, Shaila spiazza: "Ho sbagliato con Javier, mi piace!"

Durante la diretta di lunedì 7 ottobre, Javier ha avuto l’occasione di vedere le dichiarazioni di Shaila, che ha confessato di sentirsi più attratta da Lorenzo, criticando Javier per essere troppo “moscio”. Queste parole hanno profondamente colpito il pallavolista, che ha deciso di prendere le distanze dall’ex velina. I giorni successivi, tuttavia, la ballerina ha cercato di avere più volte un confronto più approfondito con Lorenzo per comprendere alcuni suoi lati caratteriali che a lei non piacciono. In conclusione, Shaila lo ha definito troppo immaturo e ha preso le distanze dal 27enne milanese. Ieri sera, la gieffina ha parlato anche con Javier e la situazione si è nuovamente capovolta.

L'argentino ha parlato apertamente alla ballerina, facendole presente che non riesce a vederla con occhi diversi da prima, pur essendo consapevole che l'interesse non è ricambiato.

"Il fatto di evitarti, non so se ci hai fatto caso... ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. E più forte di me, se ti guardo ancora mi fai un certo effetto, strano. Tutto qua, io non ti toglierò mai il saluto, non ti mancherò di rispetto, però voglio un distacco netto perché so che dall'altra parte non c'è quello che io sento. Ieri è stata una giornata un po' particolare, quindi sono stato un po' restio nei tuoi confronti. Se io non vedo una porta aperta non ci posso entrare, ho provato a guardarti anche con occhi diversi, ma non ci sono riusciti. Mi sono sentito in qualche modo un po' sbagliato, cercavo di fare tante cose per piacerti un po' di più e questo mi ha portato ad annullarmi come persona. Non voglio guardare una persona che ancora mi crea effetto e costruirci un'amicizia, per me tu non sarai mai una mia amica, non ti vedrò mai come un'amica"

Shaila, ha cercato di mantenere una posizione piuttosto neutra senza sbilanciarsi con Javier ma successivamente, con le Ragazze di Non è la Rai, ha rivelato sorprendetemente di essersi sbagliata e di sentirsi attratta da Javie

“Sono proprio stupida, mamma mia... mi ha fatto un certo effetto, mi piace”, ha confessato con un sorriso imbarazzato.

Più tardi, Javier e Lorenzo si sono ritrovati in giardino con Jessica e Giglio, dove hanno discusso della situazione, arrivando a una svolta inattesa: entrambi hanno deciso di chiudere con Shaila. Lorenzo ha espresso il suo disappunto, dicendo: “Shaila è una giocatrice. In puntata mette una corazza e mi critica, ma poi in privato mi dice che le piaccio”.

Il modello ha anche aggiunto: “Non la vedo più allo stesso modo. Se entrasse un’altra ragazza, ciaone”. Javier ha condiviso un’opinione simile, concludendo: “Shaila, secondo me, non vuole né me né te. Forse è più orientata verso Lorenzo, ma non sembra esserci nessuno che le faccia veramente perdere la testa”. Ora non resta che vedere come Shaila reagirà di fronte alle decisioni prese da Javier e Lorenzo.

