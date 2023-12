Grande Fratello, intervista esclusiva a Giselda Torresan: "Le difficoltà sono state tante, ma sono contenta del mio percorso"

Gossip TV

Giselda Torresan racconta ai microfoni di Comingsoon.it tutte le emozioni vissute al Grande Fratello.

Abbiamo intervistato in esclusiva Giselda Torresan, una delle protagoniste dell'attuale edizione del Grande Fratello. Entrata nella Casa di Cinecittà quasi per caso, Giselda ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua spontaneità e solarità. La sua esperienza nel reality show di Canale 5 è durata poco, ma resta comunque un capitolo di vita importante vissuto con grande coerenza e fedeltà ai propri valori, che sicuramente le servirà per il suo futuro.

Giselda Torresan si è raccontata ai microfoni di Comingsoon.it: dall'amore per la montagna alla sua intensa esperienza nella famosa Casa del Grande Fratello fino ai suoi sogni nel cassetto e progetti futuri tra le vette che tanto ama.

Cosa ti ha spinto a partecipare al Grande Fratello?

La voglia di mettermi in gioco con qualcosa di diverso. Sono approdata ai casting del Grande Fratello per caso, non era nei miei piani partecipare a un reality visto che il lavoro andava bene ed ero felice. Sono stati i miei colleghi, per gioco, che mi hanno suggerito di provare. Ho fatto un colloquio via zoom e da lì ha avuto inizio tutto. È stata un'esperienza unica, divertente, emotiva. Prima che cominciassimo, cercavo di immaginare che tipi sarebbero stati i miei compagni di gioco. Alla fine mi sono trovata bene, ho legato tanto con Rosy e Jill.

La difficoltà più grande che hai riscontrato nella Casa?

Non è facile come gioco. Le paure e le difficoltà sono state tantissime. Prima di entrare avevo ansia, mi chiedevo se avessi fatto scelta giusta. Quello che era partito come un gioco si stava trasformando in qualcosa che sembrava più grande di me. Il mio mondo è diverso. Non sono abituata a stare sotto ai riflettori e l’idea di un pubblico così vasto mi metteva disagio. Pensieri e preoccupazioni che sono svaniti una volta varcata la Porta Rossa. Sinceramente con il mio carattere pensavo di durare molto meno. Sono molto contenta del mio percorso: a pensarci bene, due mesi non sono affatto pochi.

Pensi che il comportamento o la storia di alcuni concorrenti abbiano tolto spazio ad altri? Chi è il più stratega e chi vorresti vincesse?

Purtroppo sì, penso che il comportamento e le storie di alcuni abbiano tolto lo spazio ad altri. La storia di Massimiliano con Heidi e quella di Beatrice con Giuseppe, ad esempio, hanno tenuto banco per tanto tempo. Secondo me il più stratega è Giuseppe, ma anche Beatrice non scherza. Sulla vittoria non saprei. Tra l’altro vedo che continuano ad entrare nuovi concorrenti. Mi piacerebbe che il vincitore fosse uno di quelli che ha iniziato con me.

Venendo da una piccola realtà, il successo ti piace o ti spaventa? Cosa ti auguri?

Pur venendo da una piccola realtà il successo, ma forse è meglio chiamarla popolarità, non mi spaventa. Non ho cambiato abitudini di vita, sono rimasta la stessa Giselda. Poi mi fa piacere che si sia parlato tanto delle mie zone, e questo mi rende felice, sono fiera di appartenervi. Ora mi aspetto e auguro di realizzare i miei sogni: riuscire a dar nuova vita alla mia malga, diventare una accompagnatrice di media montagna e continuare a occuparmi della mia bellissima colonia felina.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy