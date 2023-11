Grande Fratello, insieme a Greta Rossetti sabato entrerà anche un'altra vip: ecco di chi si tratta

Gossip TV

Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello, in onda sabato 2 dicembre prossimo, ci saranno due nuovi ingressi: oltre all'ex tentatrice Greta Rossetti arriverà anche una cantante e attrice italiana. A rivelarlo, Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia:

FLASH! È UNA DONNA, NON È UNA SANTA MA SARÀ UNA CONCORRENTE: ROSANNA FRATELLO ENTRERÀ SABATO SERA AL #GRANDEFRATELLO. PER SFIDARE 'BALLANDO CON LE STELLE', SIGNORINI PUNTERÀ TUTTO SUL TRIANGOLO DELLE CORNA BY 'TEMPTATION ISLAND' MIRKO-PERLA-GRETA...https://t.co/Cdp7Ae3m1V — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 30, 2023

E non è finita qua perché Alfonso Signorini, rispondendo al box di domande ha dichiarato che entrerà anche un ragazzo di Seul non famoso e un altro vip che secondo le ultimissime indiscrezioni, sarebbe il modello ed ex naufrago, finalista dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Luca Vetrone.

Proprio in merito a quest'ultimo, sono tanti i telespettatori che sperano in un suo ingresso in quanto Perla Vatiero che si ritroverà davanti suo malgrado Perla Rossetti, ha espresso un debole per il 28enne originario di Benevento e dunque potrebbe distogliere il pensiero nei confronti di Mirko e magari lasciarsi andare ad un nuovo interesse che coglierebbe il suo ex fidanzato del tutto spiazzato.

Parlando di Luca, la 25enne campana ha dichiarato:



"Sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente"

