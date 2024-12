Grande Fratello, Ilaria Galassi e Helena Prestes quasi alle mani: caos nella Casa

Gossip TV

Un acceso scontro si è consumato nella casa del Grande Fratello tra la modella brasiliana Helena Prestes e Ilaria Galassi, lasciando il pubblico e gli inquilini sotto shock.

Dopo la ventesima puntata del Grande Fratello, gli animi della casa si sono accesi esplodendo in scontri e offese che hanno coinvolto soprattutto le regazze. Shaila ha inveito contro Helena Prestes che, a sua volta, ha avuto uno diverbio infuocato contro Ilaria Galassi.

Ilaria Galassi contro Helena Prestes: "Che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro!”, la regia censura

La scintilla sarebbe scattata durante le nomination, quando Helena ha deciso di nominare Ilaria con una motivazione che non è passata inosservata:

“E poi non mi è piaciuto come ti sei rivolta a Maria, a Beatrice e le cose private che hai chiesto ai tuoi figli.”

In quel momento, Ilaria, ancora turbata per l’eliminazione di Pamela Petrarolo, ha incassato la critica senza reagire immediatamente. Tuttavia, al termine della puntata, ha condiviso il suo disappunto con Lorenzo Spolverato e Maria Vittoria Minghetti. Come riportato da Biccy, Ilaria ha espresso il suo malessere con parole molto forti:

“A me sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui! E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro! Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro.”

Nonostante il suo stato d’animo agitato, i suoi compagni di avventura hanno cercato di calmare le acque, suggerendole di chiarire la situazione direttamente con Helena:"Ci stiamo noi. Non rimanere con il dubbio. Io penso che tu possa farlo, così vai e ci parli. Ma non dire ‘ti apro’,” le hanno consigliato.

Spronata da questi consigli, Ilaria ha deciso di affrontare Helena. Si è recata in camera da letto, ma le telecamere della regia hanno scelto di non mostrare le immagini di quanto accaduto. Mentre le inquadrature si soffermavano su Stefania Orlando e Chiara Cainelli che chiacchieravano a tavola, si sono sentite chiaramente le voci alterate delle due donne provenire dalla stanza. A quel punto, Chiara si è alzata preoccupata esclamando:

“Oddio no, le sta mettendo le mani addosso, raga!”

Insieme alla Orlando, Chiara è corsa in camera per cercare di calmare la situazione. La regia ha immediatamente censurato il momento, passando a un’inquadratura del giardino vuoto. Tuttavia, prima che l’audio venisse completamente eliminato, si è potuta sentire Ilaria gridare:

“Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia!”

A questa provocazione, Helena avrebbe risposto: “Tu non mi devi toccare.”

L’intervento di un’autrice del programma è stato immediato. La donna, con voce agitata, ha richiamato Ilaria:

“Ilaria! In confessionale, subito!”

Secondo quanto riportato da Javier Martinez, intervenuto successivamente, la situazione sarebbe stata tesa anche durante il tentativo di riportare l’ordine:

“Quando sono arrivato da Helena... mi è anche mezza venuta addosso Ilaria... mentre veniva portata via.”

Resta da vedere come la produzione deciderà di gestire le conseguenze di questo acceso scontro, che potrebbe portare a provvedimenti disciplinari nei confronti di Ilaria Galassi.

