Grande Fratello, il fratello di Greta Rossetti sulla sua storia con Monia La Ferrara: "Non è inventata, curatevi!"

Tra Josh Carter Rossetti e l'ex gieffina Monia La Ferrara è nato un amore: il fratello di Greta si difende dalle critiche di chi accusa la coppia di essere in cerca solo di visibilità.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Rebecca Staffelli ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, raccontando che l’ex gieffina Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti, Josh Carter Rossetti si starebbero frequentando.

Grande Fratello, Josh Carter Rossetti: "Ma come fa a essere inventata la storia tra me e Monia?"

.Monia lo ha confermato in diretta affermando di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per il fratello maggiore dell'ex tentatrice. I due sono venuti allo scoperto anche sui social e non hanno intenzione di nascondersi. La coppia, tuttavia, è stata accusata di voler essere sotto i riflettori e di essere alla ricerca solo di visibilità. A queste accuse, Josh è voluto intervenire sui social:

"Comunque io questa cosa qua non la capisco - ha esordito il fratello di Greta in un video postato su TiktTok - ma come fa a essere inventata la storia tra me e Monia? Spiegatemelo. E soprattutto perché dovrebbe essere inventata? Voi non avete mai avuto nella vita un colpo di fulmine? Non c’è mai stata una persona che vi ha preso fin da subito e avete fatto follie? I miei si sono conosciuti e io sono nato in sei mesi. Il mondo è sempre stato così, anche meno, curate le vostre malattie. Ve lo giuro siete esagerati, detto questo viva l’amore, innamoratevi, fate pazzie, sposatevi e rilassatevi, tromba** di più. Comunque sono nato in sei mesi non perché sono nato prematuro, ma perché dopo sei mesi era incinta di me, dato che siete dei puntigliosi."

