Grande Fratello, Iago Garcia confessa: "Lorenzo e Helena sono stati scorretti"

L'ex concorrente del Grande Fratello Iago Garcia ha commentato le recenti dinamiche nella Casa: ecco cosa ha detto su Helena Prestes e Lorenzo Spolverato.

Iago Garcia è stato uno dei concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello: eliminato qualche settimana fa dal reality show di Canale 5, l'ex gieffino ha commentato le recenti vicende che si sono verificate nella Casa più spiata d'Italia.

GF, Iago Garcia svela: "Lorenzo e Helena scorretti"

Molto apprezzato per la sua schiettezza e la lucidità dei ragionamenti sulle dinamiche all'interno del GF, Iago Garcia purtroppo è stato eliminato dal reality show già da diverse settimane. L'attore spagnolo ed ex volto de Il Segreto si è raccontato in un'intervista a Today.it e ha deciso di rivelare cosa pensa di alcune delle vicende che hanno tenuto banco nella Casa dopo la sua uscita.

In particolare, Iago ha detto la sua su misterioso "segreto" che legava Lorenzo Spolverato e Helena Prestes e che è stato poi svelato nel corso di una diretta del GF: la modella aveva contattato Lorenzo poco prima di entrare nella Casa e aveva chiesto al gieffino di poter formare un'alleanza così da proteggersi a vicenda durante il percorso nel reality show. Purtroppo, le liti e le incomprensioni tra i due li hanno spinti ad allontanarsi e a confessare il loro segreto ad altri gieffini. Tra questi Javier Martinez e Yulia Bruschi che, interrogati da Alfonso Signorini, hanno confessato ciò che sapevano. Sulla vicenda Iago ha ammesso di aver trovato l'atteggiamento di Lorenzo e Helena molto scorretto e disonesto e ad aggravare la situazione c'è stata l'assoluta mancanza di scuse di entrambi per l'interva situazione.

Nella Casa, Iago e Lorenzo si sono spesso ritrovati agli antipodi e in più di un'occasione l'attore ha definito immaturo e teatrale il giovane modello: "E' una persona che si frustra quando gli altri non rispondono alla sua volontà. Gliel'ho detto dentro la Casa, non è un segreto". E sull'ipotesi di un'eliminazione del concorrente, a causa delle sue scorrettezze e del comportamento a volte aggressivo che ha manifestato ha dichiarato:

"L'espulsione diretta non spetta a me deciderla, per fortuna. Non sarebbe una decisione semplice"

GF, Iago Garcia e l'esperienza nella Casa: "Mi sono messo alla prova"

Sulla sua eliminazione, Iago ha affermato senza mezzi termini che è dipesa dalla sua mancanza di centralità nelle vicende della Casa, perché preferiva essere sé stesso e non interpretare una parte o stare al centro delle clip, come hanno fatto altri gieffini. Sulla probabile vittoria del reality, l'ex concorrente ha dichiarato che spera che vinca qualcuno con cui ha costruito un buon rapporto.

Tra i papabili vincitori ha elencato i nomi di Tommaso Franchi, Javier Martinez e Maria Vittoria Minghetti. Iago ha anche reputato molto positiva l'esperienza nella Casa, perché gli ha permesso di essere sé stesso e di mettersi alla prova:

"Sì, è stata un'esperienza nuova, che mi ha messo alla prova e, in generale, mi è sembrata positiva. Mi sento soddisfatto del mio comportamento all’interno della Casa, è un riflesso del mio modo di essere. Mi rappresenta"

L'ex gieffino ha anche speso parole affettuose per i momenti trascorsi con Enzo Paolo Turchi e le sue lezioni di ballo, che gli hanno ricordato quanto ami la danza, ma ricorderà con affetto anche le conversazioni e l'allegria che ha caratterizzato alcune giornate nella Casa.

