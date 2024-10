Grande Fratello, Iago Garcia confessa di avere un interesse per una gieffina: ecco di chi si tratta! [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, continuano le dinamiche amorose e ora Iago Garcia ha confessato di nutrire un certo interesse per una gieffina. Ecco di chi si tratta!

Iago Garcia è noto per aver preso parte a diverse Soap spagnole molto note al pubblico italiano: in particolare, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha interpretato Olmo ne Il Segreto e sembra aver portato il suo fascino da bel tenebroso anche nella Casa più spiata d'Italia. All'interno del programma condotto da Alfonso Signorini, Garcia si sta facendo notare per la sua natura riflessiva e silenziosa, ma non per questo meno pungente. Ha, infatti, più volte sotttolineato i comportamenti errati di alcuni inquilini, come Lorenzo Spolverato, e ora sembra che abbia deciso di farsi avanti anche nelle dinamiche amorose. Iago Garcia, infatti, ha svelato di avere un certo interesse per una gieffina. Ecco di chi si tratta!

GF, Iago Garcia rivela di avere un interesse per una certa gieffina: ecco di chi si tratta

Tra il quadrangolo Lorenzo -Shaila- Javier-Helena e il triangolo, mancato, tra Yulia-Giglio-Jessica, non ci aspettavamo certo di dover inserire anche un nuoov elemento. Stiamo parlando di Iago Garcia! Tuttavia, a sorpresa, il gieffino non si è fatto avanti con Amanda Lecciso, con cui sembrava avere un certo feeling, ma ha rivelato di avere un forte interesse per un'altra inquilina della Casa.

Parlando con Luca Calvani, Garcia ha raccontato che, dopo aver chiarito con Helena Prestes, dopo le incomprensioni iniziali, ha anche notato quanto fosse attraente la modella brasiliana:

"Quello che mi piace tanto di lei è che è naturale, risponde ai suoi istinti. Lei è speciale, potrebbe piacermi. Se non fosse per l'altezza già mi piacerebbe. Però ha un bagaglio importante addosso, è molto nervosa"

Nonostante, dunque, Helena sia per Iago una bellezza sia la sua altezza sia il passato turbolento della modella lo bloccano dal farsi avanti. Riuscirà a cambiare idea?

Su Helena

Iago: Sì, ho chiarito. Quello mi piace tanto di lei che è naturale, risponde ai suoi istinti.

Luca: Non è costruita per niente

Iago: Lei speciale, mi potrebbe piacere se non fosse per l'altezza già mi piacerebbe.

Però ha valigie addosso è nervosa.#grandefratello pic.twitter.com/J47YwzNpG2 — Nina (@ninaestop) October 2, 2024

GF, Iago Garcia contro Lorenzo Spolverato

Durante l'ultimo appuntamento del GF, andato in onda lunedì 30 settembre, Iago Garcia si è di nuovo scontrato con Lorenzo Spolverato. Il gieffino più grande ha rimproverato al modello milanese di essere maleducato e falso e che la sua maschera stava iniziando a cadere. Già Tommaso Franchi l'aveva definito un "parac***" all'80% e a dare man forte a questa teoria ci ha pensato Garcia, in diretta tv.

Garcia ha infatti esordito dicendo che di Lorenzo hanno visto in questi giorni il Dottor Jekyll e che presto mostrerà anche Mr Hyde, accusandolo di fare gruppo solo con i concorrenti più giovani e che si è lamentato spesso per la cucina di Luca Calvani, che se ne occupa quasi quotidianamente:

"Questo atteggiamento diciamo mostra una maschera che inizia a cadere"

Spolverato tuttavia non è stato in silenzio e ha replicato stizzito che condivide sicuramente di più con i concorrenti a lui coetanei, ma che l'intero intervento di Iago puntava solo a metterlo in cattiva luce: "Ma parla di te! Sei proprio un giocatore! Hai paura di me? Hai paura di perdere la posizione di leader?".

